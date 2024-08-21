https://ria.ru/20240821/shveytsariya-1967650035.html

Крупнейшая партия Швейцарии обвинила президента в подрыве нейтралитета

Крупнейшая партия Швейцарии обвинила президента в подрыве нейтралитета - РИА Новости, 21.08.2024

Крупнейшая партия Швейцарии обвинила президента в подрыве нейтралитета

Крупнейшая партия в парламенте Швейцарии "Демократический союз центра" (UDC) обвиняет президента страны Виолу Амхерд и правительство в подрыве нейтралитета... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T20:04

2024-08-21T20:04

2024-08-21T20:25

швейцария

в мире

евросоюз

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941530573_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_048d483ac01a262dc067485ed22b3a1a.jpg

ЖЕНЕВА, 21 авг – РИА Новости. Крупнейшая партия в парламенте Швейцарии "Демократический союз центра" (UDC) обвиняет президента страны Виолу Амхерд и правительство в подрыве нейтралитета Швейцарии, желая присоединиться к "военному Шенгену" ЕС, говорится в заявлении UDC.Ранее в среду правительство Швейцарии сообщило, что намерено присоединиться к проекту ЕС "Военная мобильность", направленному на облегчение передвижения войск и военной техники по европейской территории."UDC решительно выступает против участия Швейцарии в военном пакте ЕС PESCO. Таким образом, Федеральный совет легкомысленно отказывается от нейтралитета и суверенитета нашей страны. Участвуя в военном пакте ЕС, Федеральный совет, кроме того, по грубой небрежности ставит под угрозу безопасность швейцарского населения. UDC требует, чтобы Федеральный совет в обязательном порядке представил этот вопрос парламенту", - сказано в документе.Проект "военная мобильность" был создан ЕС в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Его чаще называют "военным Шенгеном", поскольку он направлен на облегчение военной мобильности на европейской территории посредством стандартизированных административных процессов.

https://ria.ru/20240616/puti-1952921824.html

https://ria.ru/20240531/skandinaviya-1949508075.html

швейцария

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

швейцария, в мире, евросоюз, россия