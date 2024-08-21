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Крупнейшая партия Швейцарии обвинила президента в подрыве нейтралитета - РИА Новости, 21.08.2024
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20:04 21.08.2024 (обновлено: 20:25 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/shveytsariya-1967650035.html
Крупнейшая партия Швейцарии обвинила президента в подрыве нейтралитета
Крупнейшая партия Швейцарии обвинила президента в подрыве нейтралитета - РИА Новости, 21.08.2024
Крупнейшая партия Швейцарии обвинила президента в подрыве нейтралитета
Крупнейшая партия в парламенте Швейцарии "Демократический союз центра" (UDC) обвиняет президента страны Виолу Амхерд и правительство в подрыве нейтралитета... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T20:04
2024-08-21T20:25
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ЖЕНЕВА, 21 авг – РИА Новости. Крупнейшая партия в парламенте Швейцарии "Демократический союз центра" (UDC) обвиняет президента страны Виолу Амхерд и правительство в подрыве нейтралитета Швейцарии, желая присоединиться к "военному Шенгену" ЕС, говорится в заявлении UDC.Ранее в среду правительство Швейцарии сообщило, что намерено присоединиться к проекту ЕС "Военная мобильность", направленному на облегчение передвижения войск и военной техники по европейской территории."UDC решительно выступает против участия Швейцарии в военном пакте ЕС PESCO. Таким образом, Федеральный совет легкомысленно отказывается от нейтралитета и суверенитета нашей страны. Участвуя в военном пакте ЕС, Федеральный совет, кроме того, по грубой небрежности ставит под угрозу безопасность швейцарского населения. UDC требует, чтобы Федеральный совет в обязательном порядке представил этот вопрос парламенту", - сказано в документе.Проект "военная мобильность" был создан ЕС в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Его чаще называют "военным Шенгеном", поскольку он направлен на облегчение военной мобильности на европейской территории посредством стандартизированных административных процессов.
https://ria.ru/20240616/puti-1952921824.html
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швейцария, в мире, евросоюз, россия
Швейцария, В мире, Евросоюз, Россия
Крупнейшая партия Швейцарии обвинила президента в подрыве нейтралитета

Партия UDC: присоединение Швейцарии к "военному Шенгену" разрушает нейтралитет

© iStock.com / Carmen RaioШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© iStock.com / Carmen Raio
Швейцария. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 21 авг – РИА Новости. Крупнейшая партия в парламенте Швейцарии "Демократический союз центра" (UDC) обвиняет президента страны Виолу Амхерд и правительство в подрыве нейтралитета Швейцарии, желая присоединиться к "военному Шенгену" ЕС, говорится в заявлении UDC.
Ранее в среду правительство Швейцарии сообщило, что намерено присоединиться к проекту ЕС "Военная мобильность", направленному на облегчение передвижения войск и военной техники по европейской территории.
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"UDC решительно выступает против участия Швейцарии в военном пакте ЕС PESCO. Таким образом, Федеральный совет легкомысленно отказывается от нейтралитета и суверенитета нашей страны. Участвуя в военном пакте ЕС, Федеральный совет, кроме того, по грубой небрежности ставит под угрозу безопасность швейцарского населения. UDC требует, чтобы Федеральный совет в обязательном порядке представил этот вопрос парламенту", - сказано в документе.
Проект "военная мобильность" был создан ЕС в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Его чаще называют "военным Шенгеном", поскольку он направлен на облегчение военной мобильности на европейской территории посредством стандартизированных административных процессов.
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