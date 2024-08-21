https://ria.ru/20240821/shvejtsarija-1967615103.html

Швейцария намерена присоединиться к проекту "военного Шенгена"

Швейцария намерена присоединиться к проекту "военного Шенгена" - РИА Новости, 21.08.2024

Швейцария намерена присоединиться к проекту "военного Шенгена"

Швейцария просит присоединиться к проекту ЕС "Военная мобильность", направленному на облегчение передвижения войск и военной техники по европейской территории,... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T17:24

2024-08-21T17:24

2024-08-21T17:27

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ЖЕНЕВА, 21 авг – РИА Новости. Швейцария просит присоединиться к проекту ЕС "Военная мобильность", направленному на облегчение передвижения войск и военной техники по европейской территории, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны. "Федеральный совет на своем заседании 21 августа 2024 года одобрил участие Швейцарии в двух проектах "Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны (PESCO)" Европейского союза (ЕС). Эти два проекта – "Военная мобильность" и "Федерация киберзащиты" – позволяют расширить возможности международного сотрудничества между Вооруженными силами, тем самым укрепляя национальную обороноспособность Швейцарии", - сказано в документе. Власти заверяют, что сотрудничество Швейцарии в рамках этих двух проектов соответствует обязательствам страны в отношении нейтралитета. Проект "военная мобильность" был создан ЕС в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Его чаще называют "военным Шенгеном", поскольку он направлен на облегчение военной мобильности на европейской территории посредством стандартизированных административных процессов. Проект "Федерация киберзащиты" направлен на совершенствование сотрудничества в ЕС в области киберзащиты. Швейцария не входит в ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с конца февраля 2022 года. Швейцарские военные примут участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводятся с участием стран НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.

https://ria.ru/20240531/skandinaviya-1949508075.html

https://ria.ru/20240616/puti-1952921824.html

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в мире, швейцария, россия, берн (кантон), сергей лавров, геннадий гатилов, евросоюз, нато, оон