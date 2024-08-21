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Украина готовила нападение на Курскую область секретно, утверждает Шольц
Украина готовила нападение на Курскую область секретно, утверждает Шольц - РИА Новости, 21.08.2024
Украина готовила нападение на Курскую область секретно, утверждает Шольц
Украина готовила нападение на Курскую область "секретно и без обратной связи", заявил канцлер Германии Олаф Шольц на брифинге в Кишиневе по итогам встречи с... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T20:46
2024-08-21T20:46
2024-08-21T21:11
специальная военная операция на украине
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КИШИНЕВ, 21 авг — РИА Новости. Украина готовила нападение на Курскую область "секретно и без обратной связи", заявил канцлер Германии Олаф Шольц на брифинге в Кишиневе по итогам встречи с президентом Молдавии Майей Санду. "Украина очень секретно и без обратной связи готовила военную операцию в Курской области", — утверждает политик.Немецкий канцлер также отметил, что ФРГ внимательно следит за ситуацией в постсоветской республике и остается ее ключевым европейским союзником. "Мы и дальше намерены оказывать поддержку. Украинцы делают что-то и для нашей безопасности в Европе, показывая, что необходимо защищать свою страну. Без нашей помощи они не смогли бы этого сделать", — добавил Шольц.Ранее в среду пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило газете "Известия", что нападение ВСУ на Курскую области готовилось с участием спецслужб США, Великобритании и Польши, а задействованные в нем подразделения прошли боевое слаживание в учебных центрах в том числе Германии. По данным СВР, страны НАТО также передают украинским военным данные спутниковой разведки о дислокации российских войск в районе операции.Нападение на Курскую областьУкраинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным на 21 августа, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли до 4400 военнослужащих и 65 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240821/germaniya-1967599358.html
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в мире, германия, россия, олаф шольц, вооруженные силы украины, курская область, украина, майя санду, валерий герасимов, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Россия, Олаф Шольц, Вооруженные силы Украины, Курская область, Украина, Майя Санду, Валерий Герасимов, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), НАТО
Украина готовила нападение на Курскую область секретно, утверждает Шольц
Шольц: Киев готовил нападение на Курскую область секретно и без обратной связи
КИШИНЕВ, 21 авг — РИА Новости. Украина готовила нападение на Курскую область "секретно и без обратной связи", заявил канцлер Германии Олаф Шольц на брифинге в Кишиневе по итогам встречи с президентом Молдавии Майей Санду.
"Украина очень секретно и без обратной связи готовила военную операцию в Курской области", — утверждает политик.
Шольц прибыл с официальным визитом в Молдавию, который проходит на фоне предстоящих президентских выборов и референдума о возможном вступлении страны в ЕС.
Немецкий канцлер также отметил, что ФРГ внимательно следит за ситуацией в постсоветской республике и остается ее ключевым европейским союзником.
"Мы и дальше намерены оказывать поддержку. Украинцы делают что-то и для нашей безопасности в Европе, показывая, что необходимо защищать свою страну. Без нашей помощи они не смогли бы этого сделать", — добавил Шольц.
Ранее в среду пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило газете "Известия", что нападение ВСУ на Курскую области готовилось с участием спецслужб США, Великобритании и Польши, а задействованные в нем подразделения прошли боевое слаживание в учебных центрах в том числе Германии
.
По данным СВР, страны НАТО
также передают украинским военным данные спутниковой разведки о дислокации российских войск в районе операции.
Нападение на Курскую область
Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По данным на 21 августа, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли до 4400 военнослужащих и 65 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.