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Украина готовила нападение на Курскую область секретно, утверждает Шольц - РИА Новости, 21.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:46 21.08.2024 (обновлено: 21:11 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/sholts-1967656227.html
Украина готовила нападение на Курскую область секретно, утверждает Шольц
Украина готовила нападение на Курскую область секретно, утверждает Шольц - РИА Новости, 21.08.2024
Украина готовила нападение на Курскую область секретно, утверждает Шольц
Украина готовила нападение на Курскую область "секретно и без обратной связи", заявил канцлер Германии Олаф Шольц на брифинге в Кишиневе по итогам встречи с... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T20:46
2024-08-21T21:11
специальная военная операция на украине
в мире
германия
россия
олаф шольц
вооруженные силы украины
курская область
украина
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КИШИНЕВ, 21 авг — РИА Новости. Украина готовила нападение на Курскую область "секретно и без обратной связи", заявил канцлер Германии Олаф Шольц на брифинге в Кишиневе по итогам встречи с президентом Молдавии Майей Санду. "Украина очень секретно и без обратной связи готовила военную операцию в Курской области", — утверждает политик.Немецкий канцлер также отметил, что ФРГ внимательно следит за ситуацией в постсоветской республике и остается ее ключевым европейским союзником. "Мы и дальше намерены оказывать поддержку. Украинцы делают что-то и для нашей безопасности в Европе, показывая, что необходимо защищать свою страну. Без нашей помощи они не смогли бы этого сделать", — добавил Шольц.Ранее в среду пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило газете "Известия", что нападение ВСУ на Курскую области готовилось с участием спецслужб США, Великобритании и Польши, а задействованные в нем подразделения прошли боевое слаживание в учебных центрах в том числе Германии. По данным СВР, страны НАТО также передают украинским военным данные спутниковой разведки о дислокации российских войск в районе операции.Нападение на Курскую областьУкраинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным на 21 августа, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли до 4400 военнослужащих и 65 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240821/germaniya-1967599358.html
https://ria.ru/20240820/vsu-1967319504.html
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в мире, германия, россия, олаф шольц, вооруженные силы украины, курская область, украина, майя санду, валерий герасимов, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Россия, Олаф Шольц, Вооруженные силы Украины, Курская область, Украина, Майя Санду, Валерий Герасимов, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), НАТО
Украина готовила нападение на Курскую область секретно, утверждает Шольц

Шольц: Киев готовил нападение на Курскую область секретно и без обратной связи

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский танк в районе российско-украинской границы в Сумской области
Украинский танк в районе российско-украинской границы в Сумской области - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский танк в районе российско-украинской границы в Сумской области
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КИШИНЕВ, 21 авг — РИА Новости. Украина готовила нападение на Курскую область "секретно и без обратной связи", заявил канцлер Германии Олаф Шольц на брифинге в Кишиневе по итогам встречи с президентом Молдавии Майей Санду.
"Украина очень секретно и без обратной связи готовила военную операцию в Курской области", — утверждает политик.
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В ФРГ отказались отвечать на вопрос о запчастях для ВСУ в Курской области
Вчера, 16:45

Шольц прибыл с официальным визитом в Молдавию, который проходит на фоне предстоящих президентских выборов и референдума о возможном вступлении страны в ЕС.

Немецкий канцлер также отметил, что ФРГ внимательно следит за ситуацией в постсоветской республике и остается ее ключевым европейским союзником.
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20 августа, 14:22
"Мы и дальше намерены оказывать поддержку. Украинцы делают что-то и для нашей безопасности в Европе, показывая, что необходимо защищать свою страну. Без нашей помощи они не смогли бы этого сделать", — добавил Шольц.
Ранее в среду пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило газете "Известия", что нападение ВСУ на Курскую области готовилось с участием спецслужб США, Великобритании и Польши, а задействованные в нем подразделения прошли боевое слаживание в учебных центрах в том числе Германии.
По данным СВР, страны НАТО также передают украинским военным данные спутниковой разведки о дислокации российских войск в районе операции.
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Ядерный армагеддон: что на самом деле надо американцам в Курской области
19 августа, 08:00

Нападение на Курскую область

Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По данным на 21 августа, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли до 4400 военнослужащих и 65 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияРоссияОлаф ШольцВооруженные силы УкраиныКурская областьУкраинаМайя СандуВалерий ГерасимовСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)НАТО
 
 
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