https://ria.ru/20240821/sholts-1967656227.html

Украина готовила нападение на Курскую область секретно, утверждает Шольц

Украина готовила нападение на Курскую область секретно, утверждает Шольц - РИА Новости, 21.08.2024

Украина готовила нападение на Курскую область секретно, утверждает Шольц

Украина готовила нападение на Курскую область "секретно и без обратной связи", заявил канцлер Германии Олаф Шольц на брифинге в Кишиневе по итогам встречи с... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T20:46

2024-08-21T20:46

2024-08-21T21:11

специальная военная операция на украине

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КИШИНЕВ, 21 авг — РИА Новости. Украина готовила нападение на Курскую область "секретно и без обратной связи", заявил канцлер Германии Олаф Шольц на брифинге в Кишиневе по итогам встречи с президентом Молдавии Майей Санду. "Украина очень секретно и без обратной связи готовила военную операцию в Курской области", — утверждает политик.Немецкий канцлер также отметил, что ФРГ внимательно следит за ситуацией в постсоветской республике и остается ее ключевым европейским союзником. "Мы и дальше намерены оказывать поддержку. Украинцы делают что-то и для нашей безопасности в Европе, показывая, что необходимо защищать свою страну. Без нашей помощи они не смогли бы этого сделать", — добавил Шольц.Ранее в среду пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило газете "Известия", что нападение ВСУ на Курскую области готовилось с участием спецслужб США, Великобритании и Польши, а задействованные в нем подразделения прошли боевое слаживание в учебных центрах в том числе Германии. По данным СВР, страны НАТО также передают украинским военным данные спутниковой разведки о дислокации российских войск в районе операции.Нападение на Курскую областьУкраинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным на 21 августа, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли до 4400 военнослужащих и 65 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

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https://ria.ru/20240820/vsu-1967319504.html

https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html

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