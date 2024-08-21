https://ria.ru/20240821/shkoly-1967605233.html

Шесть школ Химок вошли в рейтинг лучших в России

Шесть школ Химок вошли в рейтинг лучших в России - РИА Новости, 21.08.2024

Шесть школ Химок вошли в рейтинг лучших в России

Шесть школ городского округа Химки вошли в число лучших в стране рейтинга RAEX за 2024 год, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T17:04

2024-08-21T17:04

2024-08-21T17:04

московская область (подмосковье)

россия

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

raex

химки (городской округ в московской области)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571890572_0:135:3161:1913_1920x0_80_0_0_25cd85f0c7a366727d144f1d49b54501.jpg

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Шесть школ городского округа Химки вошли в число лучших в стране рейтинга RAEX за 2024 год, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Рейтинг разделен на несколько категорий, в которых также представлены школы округа. В оценке учитывалось число поступивших в престижные вузы выпускников и конкурентоспособность учебного заведения. "Такие высокие результаты — это усердная работа педагогического состава, а также успехи наших юных химчан. Поздравляю коллективы учителей, учеников и родителей! Удачи и достижения всех поставленных целей!" — написал в своем телеграм-канале глава городского округа Химки Дмитрий Волошин. Химкинский лицей вошел в топ-300 лучших школ России по итогам общенационального рейтинга. Кроме того, Химкинский лицей, школы №14 и "Триумф", лицеи №12 и №15 — в числе лучших в Подмосковье. В 100 лучших школ России вошли образовательные учреждения, которые готовят ребят для поступления в вузы по следующим направлениям: "Экономика и управление" — лицеи №10 и №15; "Медицина" — лицей №12, школа "Триумф", Химкинский лицей. В этом году в Химках почти вдвое больше стобалльников, чем в прошлом году. На ЕГЭ по русскому языку, математике, физике, химии, литературе и английскому языку наивысший балл получили 25 выпускников в Химках. Трое ребят получили по 100 баллов сразу по двум предметам.

https://ria.ru/20240814/noutbuki-1966253995.html

https://ria.ru/20231110/detskiy_sad-1908742856.html

московская область (подмосковье)

россия

химки (городской округ в московской области)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), россия, дмитрий волошин (глава городского округа химки), raex, химки (городской округ в московской области)