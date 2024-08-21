Рейтинг@Mail.ru
Шесть школ Химок вошли в рейтинг лучших в России - РИА Новости, 21.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/shkoly-1967605233.html
Шесть школ Химок вошли в рейтинг лучших в России
Шесть школ Химок вошли в рейтинг лучших в России - РИА Новости, 21.08.2024
Шесть школ Химок вошли в рейтинг лучших в России
Шесть школ городского округа Химки вошли в число лучших в стране рейтинга RAEX за 2024 год, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T17:04
2024-08-21T17:04
московская область (подмосковье)
россия
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
raex
химки (городской округ в московской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571890572_0:135:3161:1913_1920x0_80_0_0_25cd85f0c7a366727d144f1d49b54501.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Шесть школ городского округа Химки вошли в число лучших в стране рейтинга RAEX за 2024 год, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Рейтинг разделен на несколько категорий, в которых также представлены школы округа. В оценке учитывалось число поступивших в престижные вузы выпускников и конкурентоспособность учебного заведения. "Такие высокие результаты — это усердная работа педагогического состава, а также успехи наших юных химчан. Поздравляю коллективы учителей, учеников и родителей! Удачи и достижения всех поставленных целей!" — написал в своем телеграм-канале глава городского округа Химки Дмитрий Волошин. Химкинский лицей вошел в топ-300 лучших школ России по итогам общенационального рейтинга. Кроме того, Химкинский лицей, школы №14 и "Триумф", лицеи №12 и №15 — в числе лучших в Подмосковье. В 100 лучших школ России вошли образовательные учреждения, которые готовят ребят для поступления в вузы по следующим направлениям: "Экономика и управление" — лицеи №10 и №15; "Медицина" — лицей №12, школа "Триумф", Химкинский лицей. В этом году в Химках почти вдвое больше стобалльников, чем в прошлом году. На ЕГЭ по русскому языку, математике, физике, химии, литературе и английскому языку наивысший балл получили 25 выпускников в Химках. Трое ребят получили по 100 баллов сразу по двум предметам.
https://ria.ru/20240814/noutbuki-1966253995.html
https://ria.ru/20231110/detskiy_sad-1908742856.html
московская область (подмосковье)
россия
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571890572_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_94bc9319ad6add1d3852769ea212e692.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), россия, дмитрий волошин (глава городского округа химки), raex, химки (городской округ в московской области)
Московская область (Подмосковье), Россия, Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки), RAEX, Химки (городской округ в Московской области)

Шесть школ Химок вошли в рейтинг лучших в России

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкУчебный класс школы
Учебный класс школы - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Учебный класс школы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Шесть школ городского округа Химки вошли в число лучших в стране рейтинга RAEX за 2024 год, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Рейтинг разделен на несколько категорий, в которых также представлены школы округа. В оценке учитывалось число поступивших в престижные вузы выпускников и конкурентоспособность учебного заведения.
Ученики Школы равных возможностей в Химках получили новые ноутбуки - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Ученики "Школы равных возможностей" в Химках получили новые ноутбуки
14 августа, 19:02
"Такие высокие результаты — это усердная работа педагогического состава, а также успехи наших юных химчан. Поздравляю коллективы учителей, учеников и родителей! Удачи и достижения всех поставленных целей!" — написал в своем телеграм-канале глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
Химкинский лицей вошел в топ-300 лучших школ России по итогам общенационального рейтинга. Кроме того, Химкинский лицей, школы №14 и "Триумф", лицеи №12 и №15 — в числе лучших в Подмосковье. В 100 лучших школ России вошли образовательные учреждения, которые готовят ребят для поступления в вузы по следующим направлениям: "Экономика и управление" — лицеи №10 и №15; "Медицина" — лицей №12, школа "Триумф", Химкинский лицей.
В этом году в Химках почти вдвое больше стобалльников, чем в прошлом году. На ЕГЭ по русскому языку, математике, физике, химии, литературе и английскому языку наивысший балл получили 25 выпускников в Химках. Трое ребят получили по 100 баллов сразу по двум предметам.
Новый детский сад на 190 мест откроют в Химках - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Новый детский сад на 190 мест откроют в Химках
10 ноября 2023, 17:52
 
Московская область (Подмосковье)РоссияДмитрий Волошин (глава городского округа Химки)RAEXХимки (городской округ в Московской области)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала