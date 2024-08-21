Шесть школ Химок вошли в рейтинг лучших в России
Учебный класс школы. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Шесть школ городского округа Химки вошли в число лучших в стране рейтинга RAEX за 2024 год, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Рейтинг разделен на несколько категорий, в которых также представлены школы округа. В оценке учитывалось число поступивших в престижные вузы выпускников и конкурентоспособность учебного заведения.
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"Такие высокие результаты — это усердная работа педагогического состава, а также успехи наших юных химчан. Поздравляю коллективы учителей, учеников и родителей! Удачи и достижения всех поставленных целей!" — написал в своем телеграм-канале глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
Химкинский лицей вошел в топ-300 лучших школ России по итогам общенационального рейтинга. Кроме того, Химкинский лицей, школы №14 и "Триумф", лицеи №12 и №15 — в числе лучших в Подмосковье. В 100 лучших школ России вошли образовательные учреждения, которые готовят ребят для поступления в вузы по следующим направлениям: "Экономика и управление" — лицеи №10 и №15; "Медицина" — лицей №12, школа "Триумф", Химкинский лицей.
В этом году в Химках почти вдвое больше стобалльников, чем в прошлом году. На ЕГЭ по русскому языку, математике, физике, химии, литературе и английскому языку наивысший балл получили 25 выпускников в Химках. Трое ребят получили по 100 баллов сразу по двум предметам.
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