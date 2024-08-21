https://ria.ru/20240821/shkoly-1967601961.html

Физтех-лицей имени Капицы стал лучшей школой России

Физтех-лицей имени Капицы стал лучшей школой России - РИА Новости, 21.08.2024

Физтех-лицей имени Капицы стал лучшей школой России

Лучшей школой России, согласно рейтингу конкурентоспособности выпускников, составленному рейтинговым агентством RAEX, стал Физтех-лицей имени Капицы в... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T16:54

2024-08-21T16:54

2024-08-21T18:25

общество

россия

долгопрудный

московская область (подмосковье)

raex

образование - общество

новости подмосковья

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967600794_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_431a839a9e91e40237ffc503ab8b278f.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Лучшей школой России, согласно рейтингу конкурентоспособности выпускников, составленному рейтинговым агентством RAEX, стал Физтех-лицей имени Капицы в Долгопрудном, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области. "Тридцать две школы Подмосковья вошли в рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников, составленный агентством RAEX. Рейтинг был составлен на основе числа школьников, поступивших в лучшие вузы страны. Лучшей школой России стал Физтех-лицей имени Капицы в Долгопрудном", - отметили в пресс-службе. В числе лучших школ также Физико-математический лицей в Долгопрудном (на 11-м месте) и Лицей научно-инженерного профиля в Королеве (13-е место). Кроме того, в топ-300 вошли: Областная Гимназия имени Е. М. Примакова в Одинцовском городском округе (39), Павловская гимназия в Истре (43), Сергиево-Посадский физико-математический лицей (46), Балашихинский лицей (48) и другие.

https://ria.ru/20240618/ekzamen-1953805343.html

россия

долгопрудный

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, долгопрудный, московская область (подмосковье), raex, образование - общество