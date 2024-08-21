Рейтинг@Mail.ru
Физтех-лицей имени Капицы стал лучшей школой России - РИА Новости, 21.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
16:54 21.08.2024 (обновлено: 18:25 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/shkoly-1967601961.html
Физтех-лицей имени Капицы стал лучшей школой России
Физтех-лицей имени Капицы стал лучшей школой России - РИА Новости, 21.08.2024
Физтех-лицей имени Капицы стал лучшей школой России
Лучшей школой России, согласно рейтингу конкурентоспособности выпускников, составленному рейтинговым агентством RAEX, стал Физтех-лицей имени Капицы в... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T16:54
2024-08-21T18:25
общество
россия
долгопрудный
московская область (подмосковье)
raex
образование - общество
новости подмосковья
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967600794_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_431a839a9e91e40237ffc503ab8b278f.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Лучшей школой России, согласно рейтингу конкурентоспособности выпускников, составленному рейтинговым агентством RAEX, стал Физтех-лицей имени Капицы в Долгопрудном, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области. "Тридцать две школы Подмосковья вошли в рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников, составленный агентством RAEX. Рейтинг был составлен на основе числа школьников, поступивших в лучшие вузы страны. Лучшей школой России стал Физтех-лицей имени Капицы в Долгопрудном", - отметили в пресс-службе. В числе лучших школ также Физико-математический лицей в Долгопрудном (на 11-м месте) и Лицей научно-инженерного профиля в Королеве (13-е место). Кроме того, в топ-300 вошли: Областная Гимназия имени Е. М. Примакова в Одинцовском городском округе (39), Павловская гимназия в Истре (43), Сергиево-Посадский физико-математический лицей (46), Балашихинский лицей (48) и другие.
https://ria.ru/20240618/ekzamen-1953805343.html
россия
долгопрудный
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967600794_45:0:1182:853_1920x0_80_0_0_d238026481ac848337f4bd0efb7c57bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, долгопрудный, московская область (подмосковье), raex, образование - общество
Общество, Россия, Долгопрудный, Московская область (Подмосковье), RAEX, Образование - Общество, Новости Подмосковья
Физтех-лицей имени Капицы стал лучшей школой России

RAEX назвал Физтех-лицей имени Капицы в Долгопрудном лучшей школой России

© Фото : Министерство образования Московской области Физтех-лицей им. Капицы в Долгопрудном
 Физтех-лицей им. Капицы в Долгопрудном - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Фото : Министерство образования Московской области
Физтех-лицей им. Капицы в Долгопрудном. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Лучшей школой России, согласно рейтингу конкурентоспособности выпускников, составленному рейтинговым агентством RAEX, стал Физтех-лицей имени Капицы в Долгопрудном, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.
«
"Тридцать две школы Подмосковья вошли в рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников, составленный агентством RAEX. Рейтинг был составлен на основе числа школьников, поступивших в лучшие вузы страны. Лучшей школой России стал Физтех-лицей имени Капицы в Долгопрудном", - отметили в пресс-службе.
В числе лучших школ также Физико-математический лицей в Долгопрудном (на 11-м месте) и Лицей научно-инженерного профиля в Королеве (13-е место).
Кроме того, в топ-300 вошли: Областная Гимназия имени Е. М. Примакова в Одинцовском городском округе (39), Павловская гимназия в Истре (43), Сергиево-Посадский физико-математический лицей (46), Балашихинский лицей (48) и другие.
Сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
В Подмосковье два выпускника сдали ЕГЭ на 300 баллов
18 июня, 20:22
 
Новости ПодмосковьяОбществоРоссияДолгопрудныйМосковская область (Подмосковье)RAEXОбразование - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала