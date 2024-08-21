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Физтех-лицей имени Капицы стал лучшей школой России
Физтех-лицей имени Капицы стал лучшей школой России - РИА Новости, 21.08.2024
Физтех-лицей имени Капицы стал лучшей школой России
Лучшей школой России, согласно рейтингу конкурентоспособности выпускников, составленному рейтинговым агентством RAEX, стал Физтех-лицей имени Капицы в... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T16:54
2024-08-21T16:54
2024-08-21T18:25
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Лучшей школой России, согласно рейтингу конкурентоспособности выпускников, составленному рейтинговым агентством RAEX, стал Физтех-лицей имени Капицы в Долгопрудном, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области. "Тридцать две школы Подмосковья вошли в рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников, составленный агентством RAEX. Рейтинг был составлен на основе числа школьников, поступивших в лучшие вузы страны. Лучшей школой России стал Физтех-лицей имени Капицы в Долгопрудном", - отметили в пресс-службе. В числе лучших школ также Физико-математический лицей в Долгопрудном (на 11-м месте) и Лицей научно-инженерного профиля в Королеве (13-е место). Кроме того, в топ-300 вошли: Областная Гимназия имени Е. М. Примакова в Одинцовском городском округе (39), Павловская гимназия в Истре (43), Сергиево-Посадский физико-математический лицей (46), Балашихинский лицей (48) и другие.
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Общество, Россия, Долгопрудный, Московская область (Подмосковье), RAEX, Образование - Общество, Новости Подмосковья
Физтех-лицей имени Капицы стал лучшей школой России
RAEX назвал Физтех-лицей имени Капицы в Долгопрудном лучшей школой России
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Лучшей школой России, согласно рейтингу конкурентоспособности выпускников, составленному рейтинговым агентством RAEX, стал Физтех-лицей имени Капицы в Долгопрудном, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.
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"Тридцать две школы Подмосковья вошли в рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников, составленный агентством RAEX. Рейтинг был составлен на основе числа школьников, поступивших в лучшие вузы страны. Лучшей школой России стал Физтех-лицей имени Капицы в Долгопрудном", - отметили в пресс-службе.
В числе лучших школ также Физико-математический лицей в Долгопрудном (на 11-м месте) и Лицей научно-инженерного профиля в Королеве (13-е место).
Кроме того, в топ-300 вошли: Областная Гимназия имени Е. М. Примакова в Одинцовском городском округе (39), Павловская гимназия в Истре (43), Сергиево-Посадский физико-математический лицей (46), Балашихинский лицей (48) и другие.