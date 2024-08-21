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Глава ЦРУ после Боснии и Герцеговины посетил Сербию, пишут СМИ - РИА Новости, 21.08.2024
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23:04 21.08.2024 (обновлено: 23:05 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/serbiya-1967673328.html
Глава ЦРУ после Боснии и Герцеговины посетил Сербию, пишут СМИ
Глава ЦРУ после Боснии и Герцеговины посетил Сербию, пишут СМИ - РИА Новости, 21.08.2024
Глава ЦРУ после Боснии и Герцеговины посетил Сербию, пишут СМИ
Директор ЦРУ Уильям Бернс после визита в Боснию и Герцеговину (БиГ), о котором сообщали официальные лица, в среду посетил Сербию, о чем официально не... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T23:04
2024-08-21T23:05
в мире
белград (город)
сараево
сербия
уильям бернс
милорад додик
центральное разведывательное управление (цру)
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БЕЛГРАД, 21 авг - РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс после визита в Боснию и Герцеговину (БиГ), о котором сообщали официальные лица, в среду посетил Сербию, о чем официально не сообщалось, передает портал издания "Данас". "От источников, близких к власти, мы узнали, что Бернс прибыл в Белград из БиГ еще во вторник вечером. Принимающей стороной выступает Агентство безопасности и информации (БИА) во главе которой стоит (экс-спикер парламента - ред.) Владимир Орлич, официальные сообщения о разговорах в Белграде не планируются. Шеф ЦРУ в Белград приехал в то время, когда представители властей обвиняют иностранные спецслужбы и Запад в финансировании свержения существующего режима", - указала оппозиционная газета "Данас" на своем портале. Бернс накануне посетил Сараево, где провел встречи с боснийским руководством. Как сообщил в соцсетях президент Республики Сербской (РС БиГ) Милорад Додик, обсуждалась борьба с терроризмом, "которой РС БиГ привержена", а также натянутые отношения официального Сараево и Баня-Луки. "РС никогда не оспаривала суверенитет и территориальную целостность БиГ согласно Дейтонскому соглашению, и сецессия никогда не была нашей политикой. Но РС имеет право на политическую борьбу за свой статус по Дейтонскому соглашению. БиГ - объединение двух равноправных энтитетов (частей) и трех конституциональных народов, поэтому вдохновляет позиция господина Бернса о том, что ответственность за функционирование государства лежит на всех национальных общинах", - написал Додик в соцсети Х после визита директора ЦРУ.
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в мире, белград (город), сараево, сербия, уильям бернс, милорад додик, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Белград (город), Сараево, Сербия, Уильям Бернс, Милорад Додик, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Глава ЦРУ после Боснии и Герцеговины посетил Сербию, пишут СМИ

Danas: глава ЦРУ Бернс после визита в БиГ посетил Сербию

© AP Photo / Pool/Saul LoebДиректор ЦРУ Уильям Бернс
Директор ЦРУ Уильям Бернс - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© AP Photo / Pool/Saul Loeb
Директор ЦРУ Уильям Бернс. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 21 авг - РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс после визита в Боснию и Герцеговину (БиГ), о котором сообщали официальные лица, в среду посетил Сербию, о чем официально не сообщалось, передает портал издания "Данас".
"От источников, близких к власти, мы узнали, что Бернс прибыл в Белград из БиГ еще во вторник вечером. Принимающей стороной выступает Агентство безопасности и информации (БИА) во главе которой стоит (экс-спикер парламента - ред.) Владимир Орлич, официальные сообщения о разговорах в Белграде не планируются. Шеф ЦРУ в Белград приехал в то время, когда представители властей обвиняют иностранные спецслужбы и Запад в финансировании свержения существующего режима", - указала оппозиционная газета "Данас" на своем портале.
Бернс накануне посетил Сараево, где провел встречи с боснийским руководством. Как сообщил в соцсетях президент Республики Сербской (РС БиГ) Милорад Додик, обсуждалась борьба с терроризмом, "которой РС БиГ привержена", а также натянутые отношения официального Сараево и Баня-Луки.
"РС никогда не оспаривала суверенитет и территориальную целостность БиГ согласно Дейтонскому соглашению, и сецессия никогда не была нашей политикой. Но РС имеет право на политическую борьбу за свой статус по Дейтонскому соглашению. БиГ - объединение двух равноправных энтитетов (частей) и трех конституциональных народов, поэтому вдохновляет позиция господина Бернса о том, что ответственность за функционирование государства лежит на всех национальных общинах", - написал Додик в соцсети Х после визита директора ЦРУ.
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В миреБелград (город)СараевоСербияУильям БернсМилорад ДодикЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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