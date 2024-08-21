https://ria.ru/20240821/serbiya-1967673328.html

Глава ЦРУ после Боснии и Герцеговины посетил Сербию, пишут СМИ

Глава ЦРУ после Боснии и Герцеговины посетил Сербию, пишут СМИ - РИА Новости, 21.08.2024

Глава ЦРУ после Боснии и Герцеговины посетил Сербию, пишут СМИ

Директор ЦРУ Уильям Бернс после визита в Боснию и Герцеговину (БиГ), о котором сообщали официальные лица, в среду посетил Сербию, о чем официально не... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T23:04

2024-08-21T23:04

2024-08-21T23:05

в мире

белград (город)

сараево

сербия

уильям бернс

милорад додик

центральное разведывательное управление (цру)

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БЕЛГРАД, 21 авг - РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс после визита в Боснию и Герцеговину (БиГ), о котором сообщали официальные лица, в среду посетил Сербию, о чем официально не сообщалось, передает портал издания "Данас". "От источников, близких к власти, мы узнали, что Бернс прибыл в Белград из БиГ еще во вторник вечером. Принимающей стороной выступает Агентство безопасности и информации (БИА) во главе которой стоит (экс-спикер парламента - ред.) Владимир Орлич, официальные сообщения о разговорах в Белграде не планируются. Шеф ЦРУ в Белград приехал в то время, когда представители властей обвиняют иностранные спецслужбы и Запад в финансировании свержения существующего режима", - указала оппозиционная газета "Данас" на своем портале. Бернс накануне посетил Сараево, где провел встречи с боснийским руководством. Как сообщил в соцсетях президент Республики Сербской (РС БиГ) Милорад Додик, обсуждалась борьба с терроризмом, "которой РС БиГ привержена", а также натянутые отношения официального Сараево и Баня-Луки. "РС никогда не оспаривала суверенитет и территориальную целостность БиГ согласно Дейтонскому соглашению, и сецессия никогда не была нашей политикой. Но РС имеет право на политическую борьбу за свой статус по Дейтонскому соглашению. БиГ - объединение двух равноправных энтитетов (частей) и трех конституциональных народов, поэтому вдохновляет позиция господина Бернса о том, что ответственность за функционирование государства лежит на всех национальных общинах", - написал Додик в соцсети Х после визита директора ЦРУ.

https://ria.ru/20240821/serbiya-1967370734.html

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в мире, белград (город), сараево, сербия, уильям бернс, милорад додик, центральное разведывательное управление (цру)