https://ria.ru/20240821/serbiya-1967370734.html

"Будет еще хуже". США готовят новую цветную революцию

"Будет еще хуже". США готовят новую цветную революцию - РИА Новости, 21.08.2024

"Будет еще хуже". США готовят новую цветную революцию

Власти Сербии убеждены, что Запад поддерживает охватившие страну протесты против добычи лития. До этого представители США и Евросоюза могли быть причастны к... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T08:00

2024-08-21T08:00

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Михаил Катков. Власти Сербии убеждены, что Запад поддерживает охватившие страну протесты против добычи лития. До этого представители США и Евросоюза могли быть причастны к беспорядкам в Белграде из-за расстрела школьников и парламентских выборов. Удастся ли цветная революция на Балканах — в материале РИА Новости.Иностранное вмешательствоПрезидент Александр Вучич сообщил о подготовке государственного переворота — со ссылкой на российские спецслужбы. Премьер-министр Милош Вучевич заверил, что никакой цветной революции не допустит.Вице-премьер Александр Вулин на прошлой неделе посетил в Москву. Обсудили "активное участие внешних сил в искусственном нагнетании напряженности" в Сербии. Гость поблагодарил российские спецслужбы за то, что "предупредили об организации массовых беспорядков и попытке госпереворота"."Мы оценили твердость президента Сербии Александра Вучича и всей его команды в противодействии этим попыткам, в отстаивании тех принципов, которые вызывают раздражение на Западе", — сказал в ответ глава МИД России Сергей Лавров.В свою очередь, Госдеп США назвал "лживыми" любые намеки на причастность к сербским протестам. Также в Вашингтоне подчеркнули, что позиция Вулина им "хорошо известна". Экс-руководитель сербской разведки BIA с июля 2023-го находится под американскими санкциями, в том числе "за связи с Россией".В Брюсселе тоже откликнулись: "Контакты с Москвой во время агрессии на Украине несовместимы с ценностями ЕС и евроинтеграцией".На Вучича это не произвело особого эффекта. "Последние три дня я внимательно изучал, сколько денег направили в нашу страну разным политическим НКО. В этом и прошлом году поступили огромные суммы — сотни миллионов евро. В шутку я даже предложил правительству считать это прямыми иностранными инвестициями. И по ним мы окажемся рекордсменами", — сыронизировал он.Кузница революцииЛитиевые протесты в Белграде начались 10 августа. По оценкам полиции, в них участвовало около 27 тысяч человек. Оппозиция утверждает, что было 40 тысяч. Демонстранты блокировали вокзалы и здание правительства.Прежде всего людей не устраивает, что добывать металл поручили не отечественной компании, а австралийско-британской Rio Tinto. Ее обвиняют в пренебрежении экологией и культурным наследием стран, где она действует. Кроме того, компания выкупает земли под шахты вместе с домами, то есть предстоит отселение. В районе залежей лития сейчас проживает примерно 20 тысяч человек.Между тем добыча редкоземельного металла в Сербии планируется в том числе в интересах ЕС. Дело в том, что пока 98% сырья европейцы импортируют из Китая и от такой монополии очень хотят избавиться.Белграду это тоже выгодно, так как в перспективе — собственное производство литийионных батарей, то есть участие в выпуске электромобилей. Считается, что Сербия располагает 17% европейских запасов лития. Этого хватило бы надолго. По оценкам Минфина, отрасль могла бы приносить 13 миллиардов долларов в год.Американцы явно хотят воспользоваться ситуацией. В конце июля Белый дом отправил на Балканы нового представителя — Александра Касанофа. Он вовсе не специалист по этому региону, зато работал в Киеве во время Евромайдана. К тому же был помощником замгоссекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд и сменившего ее Джона Басса.Предыдущий спецпредставитель — Гейбриел Эскобар. В Вашингтоне надеялись, что он примирит Косово и Сербию. Но тот так провалился, что в новое правительство попали сразу несколько политиков, которых принято считать пророссийскими.Был бы поводБалканист Олег Бондаренко напомнил в беседе с РИА Новости, что соглашение о добыче лития в Сербии заключили еще в 2011 году при президенте Борисе Тадиче. "Почти десять лет Rio Tinto вкладывалась в инфраструктуру. Но когда в 2019-м вплотную подошли к запуску производства, Сербия протестовала полтора месяца. К тому же залежи находятся возле заповедного места, где родился основатель сербской словесности Вук Караджич. В итоге власти временно приостановили концессию, но сейчас ее хотят возобновить", — объяснил он.Проект крайне выгоден для небольшой и не очень богатой республики, продолжил эксперт. Залежи редкоземельного металла могут стать сербским Клондайком. "Неважно, кто находится у власти: любое правительство заинтересовано в добыче лития", — уверен балканист.Что касается угрозы цветной революции, то она всегда сохраняется, но эти протесты инспирированы не Западом, уточняет Бондаренко. Просто оппозиция цепляется за любую возможность дестабилизации ситуации."Сейчас литий, до этого был расстрел школьников. В целом в Сербии высокий уровень политической культуры. Для полуторамиллионного Белграда стотысячные митинги — норма. Это как если бы раз в год в Москве на улицы выходило около миллиона человек. Но Вучич умело купирует риски и находит общий язык с отдельными категориями населения, в том числе договаривается с некоторыми лидерами оппозиции", — подчеркивает балканист.В свою очередь, эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов отметил активизацию сербского неправительственного сектора, финансируемого из ЕС и США. "Они действуют достаточно жестко. Это угроза стабильности", — отмечает политолог.У Запада много причин для свержения Вучича, продолжает он. Не хочет признавать независимость Косово, не присоединяется к антироссийским санкциям, сформировал пророссийский кабинет министров. Президент и его команда пока уверенно проходят сквозь все испытания, но периодически предупреждают о возможности цветной революции, чтобы никто не расслаблялся."Потенциал для госпереворота есть. Сказывается мировой экономический кризис, а запас прочности не такой большой, как у стран Евросоюза. Благосостояние населения падает. Этим и хотят воспользоваться противники Вучича", — говорит эксперт.Впрочем, в обозримой перспективе больших потрясений ждать не стоит, добавляет он. Запад, конечно, готовит госпереворот, но на это понадобится немало времени.

https://ria.ru/20240417/serbiya-1940151533.html

https://ria.ru/20231225/serbiya-1917940201.html

https://ria.ru/20230601/serbiya-1875355641.html

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в мире, сербия, белград (город), москва, александр вучич, олег бондаренко, rio tinto