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В Сенегале прошли протесты с требованием выслать посла Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 21.08.2024
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00:27 21.08.2024 (обновлено: 02:03 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/senegal-1967438675.html
В Сенегале прошли протесты с требованием выслать посла Украины, пишут СМИ
В Сенегале прошли протесты с требованием выслать посла Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 21.08.2024
В Сенегале прошли протесты с требованием выслать посла Украины, пишут СМИ
Протесты с требованием выслать украинского посла Юрия Пивоварова за поддержку нападения на войска Мали прошли в сенегальском Дакаре перед зданием посольства... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T00:27
2024-08-21T02:03
в мире
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нигер
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юрий пивоваров
мария захарова
оон
дакар (город)
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Протесты с требованием выслать украинского посла Юрия Пивоварова за поддержку нападения на войска Мали прошли в сенегальском Дакаре перед зданием посольства Украины, передает агентство APA. "Они (демонстранты - ред.) пришли выразить протест и потребовать высылки украинского посла Юрия Пивоварова, который открыто поддержал недавнее нападение на армию Мали в северном регионе страны Тинзауатен, частично оккупированном джихадистами и повстанцами", - пишет агентство. В материале отмечается, что на акции протеста были задержаны 12 активистов организации "Фронт за вывод французских военных баз из Сенегала", но отпущены спустя несколько часов. Ранее французские СМИ со ссылкой на малийский военный источник сообщали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах. Мали 5 августа разорвала дипломатические отношения с Украиной. Причиной стала поддержка Киевом местных террористов. Нигер 8 августа также заявил о разрыве отношений с Киевом. Замглавы комитета безопасности и обороны в малийском переходном парламенте Фусейну Уатара 8 августа заявил РИА Новости, что Мали и Нигер обратились в Совет безопасности ООН для расследования заявлений о поддержке Киевом вооруженных группировок на севере Мали.
https://ria.ru/20240815/mali-1966431551.html
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мали
нигер
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дакар (город)
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в мире, мали, нигер, киев, юрий пивоваров, мария захарова, оон, дакар (город), украина
В мире, Мали, Нигер, Киев, Юрий Пивоваров, Мария Захарова, ООН, Дакар (город), Украина
В Сенегале прошли протесты с требованием выслать посла Украины, пишут СМИ

APA: в Дакаре прошли протесты с требованием выслать посла Украины Пивоварова

© AP Photo / Mosa'ab ElshamyВид на Дакар в Сенегале
Вид на Дакар в Сенегале - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Вид на Дакар в Сенегале
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Протесты с требованием выслать украинского посла Юрия Пивоварова за поддержку нападения на войска Мали прошли в сенегальском Дакаре перед зданием посольства Украины, передает агентство APA.
"Они (демонстранты - ред.) пришли выразить протест и потребовать высылки украинского посла Юрия Пивоварова, который открыто поддержал недавнее нападение на армию Мали в северном регионе страны Тинзауатен, частично оккупированном джихадистами и повстанцами", - пишет агентство.
Город Бамако - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
В Мали прошел протест против поддержки Украиной вооруженных группировок
15 августа, 16:49
В материале отмечается, что на акции протеста были задержаны 12 активистов организации "Фронт за вывод французских военных баз из Сенегала", но отпущены спустя несколько часов.
Ранее французские СМИ со ссылкой на малийский военный источник сообщали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах. Мали 5 августа разорвала дипломатические отношения с Украиной. Причиной стала поддержка Киевом местных террористов. Нигер 8 августа также заявил о разрыве отношений с Киевом.
Замглавы комитета безопасности и обороны в малийском переходном парламенте Фусейну Уатара 8 августа заявил РИА Новости, что Мали и Нигер обратились в Совет безопасности ООН для расследования заявлений о поддержке Киевом вооруженных группировок на севере Мали.
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10 августа, 17:55
 
В миреМалиНигерКиевЮрий ПивоваровМария ЗахароваООНДакар (город)Украина
 
 
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