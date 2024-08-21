https://ria.ru/20240821/sdelka-1967561690.html

Источник: Израиль примет сделку, если посредники подведут к ней ХАМАС

Источник: Израиль примет сделку, если посредники подведут к ней ХАМАС - РИА Новости, 21.08.2024

Источник: Израиль примет сделку, если посредники подведут к ней ХАМАС

Израиль подпишет соглашение о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, если посредникам удастся привести к нему палестинское движение РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T14:57

2024-08-21T14:57

2024-08-21T15:30

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 авг - РИА Новости. Израиль подпишет соглашение о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, если посредникам удастся привести к нему палестинское движение ХАМАС, на текущем этапе успех переговоров зависит от их способности повлиять на ХАМАС, сообщил РИА Новости источник в правительстве Израиля.Собеседник агентства уточнил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, несмотря на возражения ряда министров своего кабинета, изначально и полностью одобрил план по сектору Газа, предложенный президентом США Джо Байденом 27 мая."Теперь дело исключительно за ХАМАС. К сожалению, в прошлом из-за постоянных срывов со стороны террористов попыток заключить сделку, решающая роль сейчас отводится странам-посредникам: США, Катару и Египту. Если им удастся привести ХАМАС к соглашению, Израиль его подпишет", - заявил источник в ответ на просьбу прокомментировать перспективы продолжающегося переговорного процесса.Во вторник американское издание Politico сообщало со ссылкой на двух американских и двух израильских чиновников, что обсуждаемая в Дохе и Каире сделка об освобождении израильских заложников "находится на грани срыва", подчеркивая что четкой альтернативы нынешнему плану нет. Авторы публикации отметили, что текущий вариант, разработанный при участии США, Израиля, Египта и Катара является "самым сильным" на данный момент, так как включает условия, учитывающие требования обеих конфликтующих сторон.На прошлой неделе в Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия. Переговоры, как ожидается, продолжатся на этой неделе в Каире.Ключевыми требованиями Израиля в сфере безопасности, по которым не удается добиться консенсуса, является сохранение присутствия израильских сил в Филадельфийском коридоре на границе сектора Газа и Египта, чтобы исключить возможность контрабанды оружия для палестинского движения ХАМАС и контроль коридора Нецарим в центре сектора Газа с целью недопущения возвращения вооруженных палестинцев на север сектора.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40 тысяч, пострадали более 92,7 тысячи человек.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240821/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240819/netanyakhu-1967189115.html

https://ria.ru/20240818/izrail-1966913468.html

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оон, хамас, биньямин нетаньяху, джо байден, катар, сша, израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году