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Роскомнадзор назвал причину масштабного сбоя в работе ряда сервисов

Роскомнадзор назвал причину масштабного сбоя в работе ряда сервисов - РИА Новости, 21.08.2024

Роскомнадзор назвал причину масштабного сбоя в работе ряда сервисов

Сбой в работе ряда сервисов на территории России был связан с DDoS-атакой на российских операторов связи, атака уже отражена, сервисы работают в штатном режиме, РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T15:09

2024-08-21T15:09

2024-08-21T15:51

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

telegram

whatsapp inc.

общество

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Сбой в работе ряда сервисов на территории России был связан с DDoS-атакой на российских операторов связи, атака уже отражена, сервисы работают в штатном режиме, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре.Ранее в среду специалисты центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора фиксировали сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp."Сбой связан с DDoS-атакой на российских операторов связи. По состоянию на 15.00 мск атака отражена, сервисы работают в обычном режиме", - сказали в ведомстве.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что мессенджеры Telegram и WhatsApp в России работают с перебоями.Так, в приложении Telegram у части пользователей сообщения не отправлялись, не обновлялись диалоги. Аналогичные сбои были и у WhatsApp.

https://ria.ru/20240820/mail-1967316996.html

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технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram, whatsapp inc., общество