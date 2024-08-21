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Роскомнадзор назвал причину масштабного сбоя в работе ряда сервисов - РИА Новости, 21.08.2024
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15:09 21.08.2024 (обновлено: 15:51 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/sboy-1967568518.html
Роскомнадзор назвал причину масштабного сбоя в работе ряда сервисов
Роскомнадзор назвал причину масштабного сбоя в работе ряда сервисов - РИА Новости, 21.08.2024
Роскомнадзор назвал причину масштабного сбоя в работе ряда сервисов
Сбой в работе ряда сервисов на территории России был связан с DDoS-атакой на российских операторов связи, атака уже отражена, сервисы работают в штатном режиме, РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T15:09
2024-08-21T15:51
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
telegram
whatsapp inc.
общество
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Сбой в работе ряда сервисов на территории России был связан с DDoS-атакой на российских операторов связи, атака уже отражена, сервисы работают в штатном режиме, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре.Ранее в среду специалисты центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора фиксировали сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp."Сбой связан с DDoS-атакой на российских операторов связи. По состоянию на 15.00 мск атака отражена, сервисы работают в обычном режиме", - сказали в ведомстве.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что мессенджеры Telegram и WhatsApp в России работают с перебоями.Так, в приложении Telegram у части пользователей сообщения не отправлялись, не обновлялись диалоги. Аналогичные сбои были и у WhatsApp.
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технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram, whatsapp inc., общество
Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Telegram, WhatsApp Inc., Общество
Роскомнадзор назвал причину масштабного сбоя в работе ряда сервисов

Роскомнадзор: сбой в работе ряда сервисов в России связан с DDoS-атакой

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСмартфон в руке
Смартфон в руке - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Сбой в работе ряда сервисов на территории России был связан с DDoS-атакой на российских операторов связи, атака уже отражена, сервисы работают в штатном режиме, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре.
Ранее в среду специалисты центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора фиксировали сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp.
«
"Сбой связан с DDoS-атакой на российских операторов связи. По состоянию на 15.00 мск атака отражена, сервисы работают в обычном режиме", - сказали в ведомстве.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что мессенджеры Telegram и WhatsApp в России работают с перебоями.
Так, в приложении Telegram у части пользователей сообщения не отправлялись, не обновлялись диалоги. Аналогичные сбои были и у WhatsApp.
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ТехнологииРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)TelegramWhatsApp Inc.Общество
 
 
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