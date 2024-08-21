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Роскомнадзор зафиксировал масштабный сбой в работе Telegram и Whatsapp

Роскомнадзор зафиксировал масштабный сбой в работе Telegram и Whatsapp - РИА Новости, 21.08.2024

Роскомнадзор зафиксировал масштабный сбой в работе Telegram и Whatsapp

Специалисты центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора фиксируют сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp,... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T14:52

2024-08-21T14:52

2024-08-21T14:58

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

whatsapp inc.

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Специалисты центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора фиксируют сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp, говорится на сайте ведомства."Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует масштабный сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp", - говорится в сообщении.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что мессенджеры Telegram и WhatsApp в России работают с перебоями.Так, в приложении Telegram у части пользователей сообщения не отправляются, не обновляются диалоги. Загрузка чатов "бесконечная". В свою очередь WhatsApp пишет, что идет подключение к сети, диалоги также не прогружаются, а сообщения не отправляются.

https://ria.ru/20240820/mail-1967316996.html

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2024

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технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), whatsapp inc., telegram, общество, россия