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Роскомнадзор зафиксировал масштабный сбой в работе Telegram и Whatsapp
Роскомнадзор зафиксировал масштабный сбой в работе Telegram и Whatsapp - РИА Новости, 21.08.2024
Роскомнадзор зафиксировал масштабный сбой в работе Telegram и Whatsapp
Специалисты центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора фиксируют сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp,... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T14:52
2024-08-21T14:52
2024-08-21T14:58
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Специалисты центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора фиксируют сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp, говорится на сайте ведомства."Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует масштабный сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp", - говорится в сообщении.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что мессенджеры Telegram и WhatsApp в России работают с перебоями.Так, в приложении Telegram у части пользователей сообщения не отправляются, не обновляются диалоги. Загрузка чатов "бесконечная". В свою очередь WhatsApp пишет, что идет подключение к сети, диалоги также не прогружаются, а сообщения не отправляются.
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технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), whatsapp inc., telegram, общество, россия
Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), WhatsApp Inc., Telegram, Общество, Россия
Роскомнадзор зафиксировал масштабный сбой в работе Telegram и Whatsapp
В Роскомнадзоре зафиксировали сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp