https://ria.ru/20240821/saratov-1967597108.html

В Саратове столкнулись легковушка и маршрутка

В Саратове столкнулись легковушка и маршрутка - РИА Новости, 21.08.2024

В Саратове столкнулись легковушка и маршрутка

Легковой автомобиль и маршрутный микроавтобус столкнулись в Саратове, информация о пострадавших уточняется, сообщили в городском отделе Госавтоинспекции. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T16:37

2024-08-21T16:37

2024-08-21T16:47

происшествия

авто

саратов

toyota corolla

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САРАТОВ, 21 авг - РИА Новости. Легковой автомобиль и маршрутный микроавтобус столкнулись в Саратове, информация о пострадавших уточняется, сообщили в городском отделе Госавтоинспекции. "По предварительной информации, в 16.35 (15.35 мск) у дома №1 по улице Сокурский тракт произошло столкновение автомобиля Toyota Camry под управлением мужчины 1985 года рождения и пассажирской "Газели" маршрута №49 под управлением мужчины 1980 года рождения. Данные и пострадавших будут позже. На месте работают сотрудники ДПС, выясняют все обстоятельства происшествия", - сказали журналистам в пресс-службе отдела.

https://ria.ru/20240821/dtp-1967528439.html

саратов

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происшествия, авто, саратов, toyota corolla