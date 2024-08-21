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В Саратове столкнулись легковушка и маршрутка - РИА Новости, 21.08.2024
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16:37 21.08.2024 (обновлено: 16:47 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/saratov-1967597108.html
В Саратове столкнулись легковушка и маршрутка
В Саратове столкнулись легковушка и маршрутка - РИА Новости, 21.08.2024
В Саратове столкнулись легковушка и маршрутка
Легковой автомобиль и маршрутный микроавтобус столкнулись в Саратове, информация о пострадавших уточняется, сообщили в городском отделе Госавтоинспекции. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T16:37
2024-08-21T16:47
происшествия
авто
саратов
toyota corolla
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САРАТОВ, 21 авг - РИА Новости. Легковой автомобиль и маршрутный микроавтобус столкнулись в Саратове, информация о пострадавших уточняется, сообщили в городском отделе Госавтоинспекции. "По предварительной информации, в 16.35 (15.35 мск) у дома №1 по улице Сокурский тракт произошло столкновение автомобиля Toyota Camry под управлением мужчины 1985 года рождения и пассажирской "Газели" маршрута №49 под управлением мужчины 1980 года рождения. Данные и пострадавших будут позже. На месте работают сотрудники ДПС, выясняют все обстоятельства происшествия", - сказали журналистам в пресс-службе отдела.
https://ria.ru/20240821/dtp-1967528439.html
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происшествия, авто, саратов, toyota corolla
Происшествия, Авто, Саратов, Toyota Corolla
В Саратове столкнулись легковушка и маршрутка

В Саратове столкнулись Toyota Camry и " Газель"

© Фото : Госавтоинспекция СаратоваДТП с участием маршрутки в Саратове
ДТП с участием маршрутки в Саратове - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Фото : Госавтоинспекция Саратова
ДТП с участием маршрутки в Саратове
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 21 авг - РИА Новости. Легковой автомобиль и маршрутный микроавтобус столкнулись в Саратове, информация о пострадавших уточняется, сообщили в городском отделе Госавтоинспекции.
"По предварительной информации, в 16.35 (15.35 мск) у дома №1 по улице Сокурский тракт произошло столкновение автомобиля Toyota Camry под управлением мужчины 1985 года рождения и пассажирской "Газели" маршрута №49 под управлением мужчины 1980 года рождения. Данные и пострадавших будут позже. На месте работают сотрудники ДПС, выясняют все обстоятельства происшествия", - сказали журналистам в пресс-службе отдела.
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ПроисшествияАвтоСаратовToyota Corolla
 
 
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