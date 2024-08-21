https://ria.ru/20240821/sanktsii-1967588432.html

Швейцария присоединилась к 14-му пакету санкций ЕС против России

Швейцария присоединилась к 14-му пакету санкций ЕС против России - РИА Новости, 21.08.2024

Швейцария присоединилась к 14-му пакету санкций ЕС против России

Швейцария присоединяется к 14-му пакету санкций ЕС против России, в том числе к мерам в отношении российских алмазов, говорится в опубликованном заявлении на... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T16:08

2024-08-21T16:08

2024-08-21T16:27

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ЖЕНЕВА, 21 авг – РИА Новости. Швейцария присоединяется к 14-му пакету санкций ЕС против России, в том числе к мерам в отношении российских алмазов, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны."Федеральный совет решил 21 августа 2024 года присоединиться к мерам 14-го пакета санкций, принятых ЕС в отношении России. Изменения вступают в силу 27 августа 2024 года", - сказано в документе.Уточняется, что эти новые меры предусматривают уточнение запретов в отношении российских алмазов и продление сроков предоставления исключений в отношении вывода инвестиций из России.Швейцария не входит в состав ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн внимательно следит за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.

https://ria.ru/20240810/kanada-1965323767.html

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