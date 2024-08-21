https://ria.ru/20240821/sanktsii-1967458160.html
В Турции назвали санкции против России злой шуткой
В Турции назвали санкции против России злой шуткой - РИА Новости, 21.08.2024
В Турции назвали санкции против России злой шуткой
Санкции против России сыграли злую шутку с самой западной экономикой, атлантической фронт не добился успеха ни в одном из направлений, заявил РИА Новости... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T06:12
2024-08-21T06:12
2024-08-21T06:12
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АНКАРА, 21 авг - РИА Новости. Санкции против России сыграли злую шутку с самой западной экономикой, атлантической фронт не добился успеха ни в одном из направлений, заявил РИА Новости председатель турецкой партии "Родина" (Vatan) Догу Перинчек. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 14 пакетов санкций против России. "Украинский конфликт - это не только противостояние Москвы и Киева, а противостояние атлантической системы с Россией. Санкции атлантической системы против России не принесли ожидаемого результата. Наоборот, турецкая экономика укрепилась в сложившихся рамках, а санкции сыграли злую шутку с самой западной экономикой", - заявил собеседник агентства. По его словам, военные операции ВСУ, в частности контрнаступление, не дало никаких результатов. "Дипломатические усилия, в частности конференция в Женеве, также не имела успеха. В это время Россия начала укреплять и развивать свои отношения на евразийском и азиатском направлениях. Атлантический фронт не добился успеха ни на экономическом, ни на военном, ни на дипломатическом направлениях", - подытожил политик. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад, и отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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россия, украина, москва, догу перинчек, владимир путин, евросоюз, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Украина, Москва, Догу Перинчек, Владимир Путин, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, В мире
В Турции назвали санкции против России злой шуткой
Глава партии в Турции: санкции сыграли злую шутку с самой западной экономикой