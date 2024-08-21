https://ria.ru/20240821/sandu-1967659327.html

Правящая партия в Молдавии выдвинет Санду кандидатом в президенты

Правящая партия в Молдавии выдвинет Санду кандидатом в президенты - РИА Новости, 21.08.2024

Правящая партия в Молдавии выдвинет Санду кандидатом в президенты

Глава Молдавии Майя Санду в четверг будет официально выдвинута в кандидаты на пост президента от правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), сообщает... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T21:14

2024-08-21T21:14

2024-08-21T21:29

в мире

молдавия

майя санду

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гагаузия

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КИШИНЕВ, 21 авг – РИА Новости. Глава Молдавии Майя Санду в четверг будет официально выдвинута в кандидаты на пост президента от правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), сообщает пресс-служба политсилы.В среду Центральная избирательная комиссия Молдавии начала регистрацию кандидатов в президенты и участников референдума по евроинтеграции. Инициативные группы должны собрать от 15 000 до 25 000 подписей, распределённых по как минимум половине административных единиц страны. Эти подписи необходимо подать в ЦИК до 20 сентября."В четверг, 22 августа, состоится заседание по созданию инициативной группы для сбора подписей и выдвижения кандидатуры Майи Санду на президентские выборы", – говорится в сообщении ПДС.По данным ЦИК, к вечеру 21 августа для регистрации инициативных групп подали заявки семь потенциальных кандидатов: экс-премьеры Ион Кику и Василий Тарлев, бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-глава МИД Молдавии Тудор Ульяновский, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, предприниматель и экс-министр обороны Валерий Плешка, а также экс-министр молодёжи и спорта Октавиан Цыку.Оппозиционная Партия коммунистов подала в ЦИК заявку на регистрацию в качестве участника референдума с позицией "против".Центризбирком республики ранее отклонил заявку оппозиционного блока "Победа" на участие в выборах, сославшись на совпадение названия блока с партией "Победа – Виктория". Политсила обжаловала это решение в суде.Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент число желающих выдвинуть свои кандидатуры на пост главы республики возросло до 18.

https://ria.ru/20240821/moldaviya-1967657228.html

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

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в мире, молдавия, майя санду, ион кику, гагаузия, ирина влах