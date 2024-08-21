https://ria.ru/20240821/sandu-1967644887.html

ФРГ играет важную роль в поддержке Молдавии в евроинтеграции, заявила Санду

ФРГ играет важную роль в поддержке Молдавии в евроинтеграции, заявила Санду - РИА Новости, 21.08.2024

ФРГ играет важную роль в поддержке Молдавии в евроинтеграции, заявила Санду

Германия играет ключевую роль в поддержке Молдавии на её пути к интеграции в Европейский Союз, заявила в среду президент республики Майя Санду по итогам встречи РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T19:32

2024-08-21T19:32

2024-08-21T19:32

евросоюз

майя санду

германия

в мире

молдавия

олаф шольц

кишинев

ангела меркель

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КИШИНЕВ, 21 авг — РИА Новости. Германия играет ключевую роль в поддержке Молдавии на её пути к интеграции в Европейский Союз, заявила в среду президент республики Майя Санду по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Шольц прибыл с официальным визитом в Молдавию, который проходит на фоне предстоящих президентских выборов и референдума о возможном вступлении страны в ЕС, намеченного на 20 октября. Последний визит канцлера Германии в Кишинёв состоялся 12 лет назад, когда пост главы ФРГ занимала Ангела Меркель. "Молдавия слишком долго откладывала своё присоединение к европейской семье, но теперь мы делаем решительные шаги в этом процессе, поддерживаемые нашими европейскими партнёрами. Германия играет огромную роль в поддержке Молдавии на её евроинтеграционном пути, и мы это высоко ценим", — заявила Санду на пресс-конференции в Кишинёве. Президент Молдавии также отметила, что Германия занимает пятое место среди торговых партнёров республики и выступила за развитие экономических отношений между двумя странами. "Мы также получаем поддержку в области энергетики. Германия предоставила 40 миллионов евро для фонда по снижению энергетической уязвимости, что особенно важно в сложные времена. Мы призываем немецкие компании участвовать в нашей первой тендерной заявке на производство возобновляемой энергии", — добавила она. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов на вступление в союз, выдвинув несколько жёстких условий для начала переговоров. В ЕС признавали, что это решение было в значительной степени символическим, направленным на поддержку Киева и Кишинёва в их противостоянии с Москвой. Однако статус кандидата и начало переговоров не гарантируют обязательного вступления в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005 года, Черногория — с 2010 года, а Сербия — с 2012 года. Хорватия, последняя страна, вступившая в ЕС, сделала это в 2013 году, и процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240816/shor-1966599034.html

https://ria.ru/20240816/gutsul-1966617209.html

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евросоюз, майя санду, германия, в мире, молдавия, олаф шольц, кишинев, ангела меркель