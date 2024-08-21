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Модернизированный Як-52 доработают для борьбы с беспилотниками - РИА Новости, 21.08.2024
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03:03 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/samolet-1967446287.html
Модернизированный Як-52 доработают для борьбы с беспилотниками
Модернизированный Як-52 доработают для борьбы с беспилотниками - РИА Новости, 21.08.2024
Модернизированный Як-52 доработают для борьбы с беспилотниками
Модернизированный учебно-тренировочный самолет Як-52 доработают для борьбы с беспилотниками, сообщил РИА Новости руководитель данного проекта модернизации ОКБ... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T03:03
2024-08-21T03:03
безопасность
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
як-52
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Модернизированный учебно-тренировочный самолет Як-52 доработают для борьбы с беспилотниками, сообщил РИА Новости руководитель данного проекта модернизации ОКБ "Авиастроитель" Дмитрий Мотин. "Сегодня один из приоритетных проектов для нашего бюро - это модернизация учебно-тренировочного самолета Як-52 в модификацию "Самолет противодействия БПЛА" Як-52Б2. В настоящее время ожидается получение сертификата летной годности от Росавиации", - сказал он. По его словам, концепция модернизации самолета подразумевает установку нового приборного оборудования, в том числе многофункциональный дисплей в задней кабине. "Будет модернизировано навигационно-пилотажное оборудование, система РЭБ для подавления каналов связи и радиолокатор", - сообщил собеседник агентства. ОКБ "Авиастроитель" ведет работы по созданию обновленной версии Як-52, которая позволит использовать один из самых популярных спортивных самолетов не только для учебно-тренировочных полетов, но и для борьбы с ударными и разведывательными дронами.
https://ria.ru/20240812/jakovlev-1965669434.html
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безопасность, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), як-52
Безопасность, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Як-52
Модернизированный Як-52 доработают для борьбы с беспилотниками

ОКБ "Авиастроитель": учебно-тренировочный Як-52 адаптируют под борьбу с дронами

© РИА Новости / Аврора | Перейти в медиабанкСамолет Як-52
Самолет Як-52 - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Аврора
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Самолет Як-52. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Модернизированный учебно-тренировочный самолет Як-52 доработают для борьбы с беспилотниками, сообщил РИА Новости руководитель данного проекта модернизации ОКБ "Авиастроитель" Дмитрий Мотин.
"Сегодня один из приоритетных проектов для нашего бюро - это модернизация учебно-тренировочного самолета Як-52 в модификацию "Самолет противодействия БПЛА" Як-52Б2. В настоящее время ожидается получение сертификата летной годности от Росавиации", - сказал он.
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По его словам, концепция модернизации самолета подразумевает установку нового приборного оборудования, в том числе многофункциональный дисплей в задней кабине. "Будет модернизировано навигационно-пилотажное оборудование, система РЭБ для подавления каналов связи и радиолокатор", - сообщил собеседник агентства.
ОКБ "Авиастроитель" ведет работы по созданию обновленной версии Як-52, которая позволит использовать один из самых популярных спортивных самолетов не только для учебно-тренировочных полетов, но и для борьбы с ударными и разведывательными дронами.
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