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Сальдо рассказал о сборе сведений о пособниках киевского режима в Херсоне
Сальдо рассказал о сборе сведений о пособниках киевского режима в Херсоне - РИА Новости, 21.08.2024
Сальдо рассказал о сборе сведений о пособниках киевского режима в Херсоне
Участники пророссийского сопротивления начали сбор информации о пособниках киевского режима в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, сообщил в среду... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T16:19
2024-08-21T16:19
2024-08-21T16:19
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсонская область
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Участники пророссийского сопротивления начали сбор информации о пособниках киевского режима в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, сообщил в среду губернатор региона Владимир Сальдо. Ранее Сальдо сообщал, что на правом берегу Днепра действует сопротивление из местных жителей "Русский Херсон". "Подпольщики ведут сбор информации о активных пособниках киевского режима в Херсоне и военных преступниках. Эти сведения пригодятся в скором времени. Найдем каждого", - заявил Сальдо в своем Telegram-канале. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские формирования.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, херсонская область , владимир сальдо, днепр (город), россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Владимир Сальдо, Днепр (город), Россия
Сальдо рассказал о сборе сведений о пособниках киевского режима в Херсоне
Сальдо: подполье ведет сбор данных о пособниках киевского режима в Херсоне