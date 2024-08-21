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Сальдо рассказал о сборе сведений о пособниках киевского режима в Херсоне - РИА Новости, 21.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:19 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/saldo-1967592790.html
Сальдо рассказал о сборе сведений о пособниках киевского режима в Херсоне
Сальдо рассказал о сборе сведений о пособниках киевского режима в Херсоне - РИА Новости, 21.08.2024
Сальдо рассказал о сборе сведений о пособниках киевского режима в Херсоне
Участники пророссийского сопротивления начали сбор информации о пособниках киевского режима в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, сообщил в среду... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T16:19
2024-08-21T16:19
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсонская область
владимир сальдо
днепр (город)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Участники пророссийского сопротивления начали сбор информации о пособниках киевского режима в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, сообщил в среду губернатор региона Владимир Сальдо. Ранее Сальдо сообщал, что на правом берегу Днепра действует сопротивление из местных жителей "Русский Херсон". "Подпольщики ведут сбор информации о активных пособниках киевского режима в Херсоне и военных преступниках. Эти сведения пригодятся в скором времени. Найдем каждого", - заявил Сальдо в своем Telegram-канале. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские формирования.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область
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вооруженные силы украины, херсонская область , владимир сальдо, днепр (город), россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Владимир Сальдо, Днепр (город), Россия
Сальдо рассказал о сборе сведений о пособниках киевского режима в Херсоне

Сальдо: подполье ведет сбор данных о пособниках киевского режима в Херсоне

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Участники пророссийского сопротивления начали сбор информации о пособниках киевского режима в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, сообщил в среду губернатор региона Владимир Сальдо.
Ранее Сальдо сообщал, что на правом берегу Днепра действует сопротивление из местных жителей "Русский Херсон".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Подпольщики ведут сбор информации о активных пособниках киевского режима в Херсоне и военных преступниках. Эти сведения пригодятся в скором времени. Найдем каждого", - заявил Сальдо в своем Telegram-канале.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские формирования.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
14 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХерсонская областьВладимир СальдоДнепр (город)Россия
 
 
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