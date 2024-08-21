https://ria.ru/20240821/sakhel-1967447892.html

Эксперт рассказал о новой модели международных отношений в Сахеле

Эксперт рассказал о новой модели международных отношений в Сахеле - РИА Новости, 21.08.2024

Эксперт рассказал о новой модели международных отношений в Сахеле

В Сахеле после государственных переворотов в Буркина-Фасо, Нигере и Мали начала образовываться новая субрегиональная система международных отношений, заявил РИА РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T03:27

2024-08-21T03:27

2024-08-21T03:27

сахель

нигер

буркина-фасо

мохамед базум

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. В Сахеле после государственных переворотов в Буркина-Фасо, Нигере и Мали начала образовываться новая субрегиональная система международных отношений, заявил РИА Новости эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Никита Панин. "Страны Сахеля смогли за достаточно короткое время выработать модель коллективного взаимодействия, основанную на новых подходах: они отличаются от тех неофункциональных основ, которые были идейно сформированы в странах Запада, и отточены на примерах европейской интеграции, но на которых при этом выстроено и большинство африканских интеграций. Поэтому сейчас мы видим, как здесь постепенно складывается новая субрегиональная модель международных отношений", - сказал он. "Пока что эта модель исключена из общего контекста межафриканского взаимодействия, поскольку эти страны пока ещё не смогли окончательно вписаться в парадигму полноценного взаимодействия с Африканским союзом, но зато, несмотря на негативный медийный фон вокруг себя, им удалось наладить достаточно конструктивные отношения с сопредельными странами, которые остаются членами ЭКОВАС", - пояснил Панин. По его мнению, основной итог - это то, что новые военные режимы в странах Сахеля в конечном счёте смогли доказать свою устойчивость и даже опору на широкую поддержку населения. "Причём это было сделано с кардинальным пересмотром основ внешней политики этих стран и, что даже более важно, приоритетов национального развития и подходов к достижению этих целей", - добавил эксперт. Однако военные режимы стран Сахеля сохранили определённый прагматизм, пояснил эксперт. Они не стали покидать Западноафриканский экономический и валютный союз (ЗАЭВС), что очень важно, поскольку эти страны лишены выхода к морю, и их торговля и связность с "большим миром" напрямую зависит от того, как выстроены отношения с теми соседями, у кого выход к морю есть. Переворот же в Габоне качественно отличается от переворотов в Буркина-Фасо, Нигере и Мали, считает Панин. "Здесь важно учитывать, что это совершенно иное развитие событий. Этот переворот фактически стал внутриэлитным, то есть он не стал контрмоделью того вектора развития, который существовал в стране до этого. Наоборот, новые власти Габона стараются укрепить сотрудничество с Францией и США, при этом они не спешат развивать связи с другими странами, в которых произошли перевороты", - заключил Панин. Военные в Мали 24 мая 2021 года арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую базу Кати близ столицы Бамако. Вице-президент Ассими Гоита затем заявил, что освободил от исполнения обязанностей президента и премьера за нарушение ими хартии переходного периода. Военный совет во главе с Гоитой взял на себя управление страной и объявил о намерении провести президентские и парламентские выборы в 2022 году, однако затем власти решили перенести выборы на более поздний срок по соображениям безопасности. В конце сентября 2022 года СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибрагимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции и роспуске правительства. В конце июля 2023 года военные Нигера в выступлении по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".

https://ria.ru/20240821/senegal-1967438675.html

https://ria.ru/20230918/ekspert-1897103928.html

https://ria.ru/20240807/zakharova-1964589767.html

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сахель , нигер, буркина-фасо, мохамед базум, высшая школа экономики (вшэ), эковас, в мире