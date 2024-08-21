Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали преподавателя РУДН - РИА Новости, 21.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:50 21.08.2024 (обновлено: 11:52 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/rudn-1967511621.html
В Москве задержали преподавателя РУДН
В Москве задержали преподавателя РУДН - РИА Новости, 21.08.2024
В Москве задержали преподавателя РУДН
Преподаватель РУДН, работающий на кафедре инновационного менеджмента в отраслях промышленности, задержан в Москве, однако это не связано с его работой в... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T11:50
2024-08-21T11:52
россия
происшествия
рудн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27514/82/275148298_0:100:3001:1788_1920x0_80_0_0_1722143aec00e130eae39b474b819390.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Преподаватель РУДН, работающий на кафедре инновационного менеджмента в отраслях промышленности, задержан в Москве, однако это не связано с его работой в университете, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. Ранее Telegram-канал Baza сообщил о задержании преподавателя Экподобо Раймонд Оввигхо по подозрению в организации незаконной миграции граждан Нигерии. "Задержанный преподаватель работает на кафедре инновационного менеджмента в отраслях промышленности. В англоязычной магистратуре читает дисциплины в области развития предприятий, цифровых технологий, маркетинга… Причина задержания никак не связана с его деятельностью в университете", - сказали в университете. В пресс-службе вуза также добавили, что научный руководитель задержанного характеризует его как спокойного, интеллигентного молодого человека. В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что дело расследуется московской полицией. Другой осведомленный источник уточнил РИА Новости, что преподаватель задержан на 72 часа.
https://ria.ru/20240820/zaderzhanie-1967406079.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27514/82/275148298_105:0:2772:2000_1920x0_80_0_0_164307a3d4f51d318095892835bb72f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, рудн
Россия, Происшествия, РУДН
В Москве задержали преподавателя РУДН

В Москве на 72 часа задержали преподавателя РУДН

© РИА Новости / Петр Чернов | Перейти в медиабанкЗдание РУДН в Москве
Здание РУДН в Москве - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Петр Чернов
Перейти в медиабанк
Здание РУДН в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Преподаватель РУДН, работающий на кафедре инновационного менеджмента в отраслях промышленности, задержан в Москве, однако это не связано с его работой в университете, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил о задержании преподавателя Экподобо Раймонд Оввигхо по подозрению в организации незаконной миграции граждан Нигерии.
"Задержанный преподаватель работает на кафедре инновационного менеджмента в отраслях промышленности. В англоязычной магистратуре читает дисциплины в области развития предприятий, цифровых технологий, маркетинга… Причина задержания никак не связана с его деятельностью в университете", - сказали в университете.
В пресс-службе вуза также добавили, что научный руководитель задержанного характеризует его как спокойного, интеллигентного молодого человека.
В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что дело расследуется московской полицией. Другой осведомленный источник уточнил РИА Новости, что преподаватель задержан на 72 часа.
Задержание подозреваемого в госизмене - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Научного сотрудника, уличенного в госизмене, задержали не позже марта
Вчера, 19:18
 
РоссияПроисшествияРУДН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала