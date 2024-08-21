https://ria.ru/20240821/rudn-1967511621.html

В Москве задержали преподавателя РУДН

В Москве задержали преподавателя РУДН - РИА Новости, 21.08.2024

В Москве задержали преподавателя РУДН

Преподаватель РУДН, работающий на кафедре инновационного менеджмента в отраслях промышленности, задержан в Москве, однако это не связано с его работой в... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T11:50

2024-08-21T11:50

2024-08-21T11:52

россия

происшествия

рудн

https://cdnn21.img.ria.ru/images/27514/82/275148298_0:100:3001:1788_1920x0_80_0_0_1722143aec00e130eae39b474b819390.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Преподаватель РУДН, работающий на кафедре инновационного менеджмента в отраслях промышленности, задержан в Москве, однако это не связано с его работой в университете, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. Ранее Telegram-канал Baza сообщил о задержании преподавателя Экподобо Раймонд Оввигхо по подозрению в организации незаконной миграции граждан Нигерии. "Задержанный преподаватель работает на кафедре инновационного менеджмента в отраслях промышленности. В англоязычной магистратуре читает дисциплины в области развития предприятий, цифровых технологий, маркетинга… Причина задержания никак не связана с его деятельностью в университете", - сказали в университете. В пресс-службе вуза также добавили, что научный руководитель задержанного характеризует его как спокойного, интеллигентного молодого человека. В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что дело расследуется московской полицией. Другой осведомленный источник уточнил РИА Новости, что преподаватель задержан на 72 часа.

https://ria.ru/20240820/zaderzhanie-1967406079.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, происшествия, рудн