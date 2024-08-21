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В Москве задержали преподавателя РУДН
В Москве задержали преподавателя РУДН - РИА Новости, 21.08.2024
В Москве задержали преподавателя РУДН
Преподаватель РУДН, работающий на кафедре инновационного менеджмента в отраслях промышленности, задержан в Москве, однако это не связано с его работой в... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T11:50
2024-08-21T11:50
2024-08-21T11:52
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Преподаватель РУДН, работающий на кафедре инновационного менеджмента в отраслях промышленности, задержан в Москве, однако это не связано с его работой в университете, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. Ранее Telegram-канал Baza сообщил о задержании преподавателя Экподобо Раймонд Оввигхо по подозрению в организации незаконной миграции граждан Нигерии. "Задержанный преподаватель работает на кафедре инновационного менеджмента в отраслях промышленности. В англоязычной магистратуре читает дисциплины в области развития предприятий, цифровых технологий, маркетинга… Причина задержания никак не связана с его деятельностью в университете", - сказали в университете. В пресс-службе вуза также добавили, что научный руководитель задержанного характеризует его как спокойного, интеллигентного молодого человека. В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что дело расследуется московской полицией. Другой осведомленный источник уточнил РИА Новости, что преподаватель задержан на 72 часа.
https://ria.ru/20240820/zaderzhanie-1967406079.html
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россия, происшествия, рудн
Россия, Происшествия, РУДН
В Москве задержали преподавателя РУДН
В Москве на 72 часа задержали преподавателя РУДН
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Преподаватель РУДН, работающий на кафедре инновационного менеджмента в отраслях промышленности, задержан в Москве, однако это не связано с его работой в университете, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил о задержании преподавателя Экподобо Раймонд Оввигхо по подозрению в организации незаконной миграции граждан Нигерии.
"Задержанный преподаватель работает на кафедре инновационного менеджмента в отраслях промышленности. В англоязычной магистратуре читает дисциплины в области развития предприятий, цифровых технологий, маркетинга… Причина задержания никак не связана с его деятельностью в университете", - сказали в университете.
В пресс-службе вуза также добавили, что научный руководитель задержанного характеризует его как спокойного, интеллигентного молодого человека.
В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что дело расследуется московской полицией. Другой осведомленный источник уточнил РИА Новости, что преподаватель задержан на 72 часа.