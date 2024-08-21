https://ria.ru/20240821/rossiyanka-1967615741.html
На Маврикии пропала россиянка
На Маврикии пропала россиянка - РИА Новости, 21.08.2024
На Маврикии пропала россиянка
Россиянка Залия Шамигулова пропала на Маврикии, полиция начала поиски, сообщили РИА Новости в посольстве России на острове. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T17:25
2024-08-21T17:25
2024-08-21T17:52
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Россиянка Залия Шамигулова пропала на Маврикии, полиция начала поиски, сообщили РИА Новости в посольстве России на острове.Как рассказали в дипмиссии, к ним 20 августа обратилась подруга Шамигуловой и рассказала, что та пропала за два дня до этого. Консул сразу связался с полицией, которая подтвердила, что заявление о пропаже гражданки России уже поступило. "Нам было разъяснено, что полицией начаты следственные и поисковые мероприятия, в полицейские участки страны разосланы соответствующие ориентировки", — говорится в сообщении посольства. В диппредставительстве уточнили, что консульский отдел находится в постоянном контакте с силовыми структурами, также дипломаты связались с родственниками Шамигуловой.
https://ria.ru/20240820/turtsiya-1967378659.html
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в мире, маврикий, россия
На Маврикии пропала россиянка
Посольство РФ: на Маврикии пропала россиянка Шамигулова, полиция начала поиски
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Россиянка Залия Шамигулова пропала на Маврикии, полиция начала поиски, сообщили РИА Новости в посольстве России на острове.
Как рассказали в дипмиссии, к ним 20 августа обратилась подруга Шамигуловой и рассказала, что та пропала за два дня до этого. Консул сразу связался с полицией, которая подтвердила, что заявление о пропаже гражданки России уже поступило.
"Нам было разъяснено, что полицией начаты следственные и поисковые мероприятия, в полицейские участки страны разосланы соответствующие ориентировки", — говорится в сообщении посольства.
В диппредставительстве уточнили, что консульский отдел находится в постоянном контакте с силовыми структурами, также дипломаты связались с родственниками Шамигуловой.