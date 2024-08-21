https://ria.ru/20240821/rossiyanka-1967615741.html

На Маврикии пропала россиянка

На Маврикии пропала россиянка - РИА Новости, 21.08.2024

На Маврикии пропала россиянка

Россиянка Залия Шамигулова пропала на Маврикии, полиция начала поиски, сообщили РИА Новости в посольстве России на острове. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T17:25

2024-08-21T17:25

2024-08-21T17:52

в мире

маврикий

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152352/03/1523520384_0:281:5384:3310_1920x0_80_0_0_e877bf8f1030fe6bafe1fca8ac8065e5.jpg

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Россиянка Залия Шамигулова пропала на Маврикии, полиция начала поиски, сообщили РИА Новости в посольстве России на острове.Как рассказали в дипмиссии, к ним 20 августа обратилась подруга Шамигуловой и рассказала, что та пропала за два дня до этого. Консул сразу связался с полицией, которая подтвердила, что заявление о пропаже гражданки России уже поступило. "Нам было разъяснено, что полицией начаты следственные и поисковые мероприятия, в полицейские участки страны разосланы соответствующие ориентировки", — говорится в сообщении посольства. В диппредставительстве уточнили, что консульский отдел находится в постоянном контакте с силовыми структурами, также дипломаты связались с родственниками Шамигуловой.

https://ria.ru/20240820/turtsiya-1967378659.html

https://ria.ru/20240704/tailand-1957380959.html

маврикий

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, маврикий, россия