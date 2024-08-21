https://ria.ru/20240821/rossiya-1967539243.html

Близкий соратник Зеленского сделал неожиданное заявление о конфликте

Близкий соратник Зеленского сделал неожиданное заявление о конфликте - РИА Новости, 21.08.2024

Близкий соратник Зеленского сделал неожиданное заявление о конфликте

США и Китаю стоит подтолкнуть Россию и Украину к началу мирных переговоров, заявил президент Чехии Петр Павел в интервью Novinky. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T13:39

2024-08-21T13:39

2024-08-21T14:36

в мире

чехия

россия

украина

петр павел

владимир путин

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. США и Китаю стоит подтолкнуть Россию и Украину к началу мирных переговоров, заявил президент Чехии Петр Павел в интервью Novinky."В частности, мировые державы, не только Соединенные Штаты, но и Китай, должны внести в это (начало мирного урегулирования. — Прим. Ред.) значительный вклад. И подтолкнуть обе страны политически, экономически, дипломатически к переговорам", — сказал он.Павел добавил, что противостояние между странами будет продолжаться до тех пор, пока не станет возможным убедить обе стороны в невозможности достижения своих целей военными средствами. Это может произойти как в этом году, так и в следующем, а может и через несколько лет. Более того, конфликт может перейти в фазу замороженного, и длиться несколько лет, опасается президент.После событий в Курской области президент Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Он также заметил, что своими действиями в Курской области Киев пытается улучшить переговорные позиции, но противник, безусловно, получит достойный ответ.

https://ria.ru/20240820/peregovory-1967222556.html

чехия

россия

украина

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в мире, чехия, россия, украина, петр павел, владимир путин