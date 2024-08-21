https://ria.ru/20240821/rossiya-1967518449.html
Генпрокурор ответил на вопрос о деприватизации в России
Генпрокурор ответил на вопрос о деприватизации в России - РИА Новости, 21.08.2024
Генпрокурор ответил на вопрос о деприватизации в России
В России нет процесса деприватизации, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов заявил в интервью писателю и журналисту Сергею Минаеву. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T12:11
2024-08-21T12:11
2024-08-21T12:15
россия
игорь краснов
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В России нет процесса деприватизации, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов заявил в интервью писателю и журналисту Сергею Минаеву."Никакой деприватизации нет и не существует. Скажу Вам так — мы возвращаем в казну незаконно утраченные государством активы", — сказал он.Краснов добавил, что люди, которые ранее управляли производствами, не вкладывали деньги в их развитие, а денежные средства выводили за рубеж.Поэтому они не работали на Россию, заключил генпрокурор.
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россия, игорь краснов
Генпрокурор ответил на вопрос о деприватизации в России
Генпрокурор Краснов: в России нет никакой деприватизации
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.
В России нет процесса деприватизации, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов заявил в интервью
писателю и журналисту Сергею Минаеву.
"Никакой деприватизации нет и не существует. Скажу Вам так — мы возвращаем в казну незаконно утраченные государством активы", — сказал он.
Краснов добавил, что люди, которые ранее управляли производствами, не вкладывали деньги в их развитие, а денежные средства выводили за рубеж.
Поэтому они не работали на Россию, заключил генпрокурор.