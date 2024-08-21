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Генпрокурор ответил на вопрос о деприватизации в России - РИА Новости, 21.08.2024
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12:11 21.08.2024 (обновлено: 12:15 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/rossiya-1967518449.html
Генпрокурор ответил на вопрос о деприватизации в России
Генпрокурор ответил на вопрос о деприватизации в России - РИА Новости, 21.08.2024
Генпрокурор ответил на вопрос о деприватизации в России
В России нет процесса деприватизации, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов заявил в интервью писателю и журналисту Сергею Минаеву. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T12:11
2024-08-21T12:15
россия
игорь краснов
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В России нет процесса деприватизации, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов заявил в интервью писателю и журналисту Сергею Минаеву."Никакой деприватизации нет и не существует. Скажу Вам так — мы возвращаем в казну незаконно утраченные государством активы", — сказал он.Краснов добавил, что люди, которые ранее управляли производствами, не вкладывали деньги в их развитие, а денежные средства выводили за рубеж.Поэтому они не работали на Россию, заключил генпрокурор.
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россия, игорь краснов
Россия, Игорь Краснов
Генпрокурор ответил на вопрос о деприватизации в России

Генпрокурор Краснов: в России нет никакой деприватизации

© РИА Новости / Генпрокуратура РФ | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов
Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Генпрокуратура РФ
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Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В России нет процесса деприватизации, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов заявил в интервью писателю и журналисту Сергею Минаеву.
"Никакой деприватизации нет и не существует. Скажу Вам так — мы возвращаем в казну незаконно утраченные государством активы", — сказал он.
Краснов добавил, что люди, которые ранее управляли производствами, не вкладывали деньги в их развитие, а денежные средства выводили за рубеж.
Поэтому они не работали на Россию, заключил генпрокурор.
Вывеска на здании компании АО Макфа в Челябинской области. - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Суд обратил активы "Макфы" в доход государства
8 мая, 15:42
 
РоссияИгорь Краснов
 
 
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