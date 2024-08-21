https://ria.ru/20240821/rossiya-1967517061.html

Россия и Китай намерены расширять обмены в сферах космоса и ИИ

Россия и Китай намерены расширять обмены в сферах космоса и ИИ - РИА Новости, 21.08.2024

Россия и Китай намерены расширять обмены в сферах космоса и ИИ

Объединение научного потенциала России и производственных возможностей КНР позволит достичь больших успехов, страны намерены расширять обмены в наукоемких... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T12:06

2024-08-21T12:06

2024-08-21T12:06

технологии

россия

китай

москва

михаил мишустин

ии

космос - риа наука

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Объединение научного потенциала России и производственных возможностей КНР позволит достичь больших успехов, страны намерены расширять обмены в наукоемких областях, таких как космос и искусственный интеллект, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Объединив богатый научный потенциал России и производственные технологические возможности Китая, уверен, мы можем достигнуть больших успехов", - отметил Мишустин на встрече глав правительств РФ и КНР в расширенном формате. Российский премьер добавил, Москва и Пекин намерены расширять "обмены в наукоемких областях, в таких, как космос, "сквозные технологии" и искусственный интеллект".

https://ria.ru/20240820/otnosheniya-1967212874.html

россия

китай

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технологии, россия, китай, москва, михаил мишустин, ии, космос - риа наука