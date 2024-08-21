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Россия и Китай намерены расширять обмены в сферах космоса и ИИ - РИА Новости, 21.08.2024
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12:06 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/rossiya-1967517061.html
Россия и Китай намерены расширять обмены в сферах космоса и ИИ
Россия и Китай намерены расширять обмены в сферах космоса и ИИ - РИА Новости, 21.08.2024
Россия и Китай намерены расширять обмены в сферах космоса и ИИ
Объединение научного потенциала России и производственных возможностей КНР позволит достичь больших успехов, страны намерены расширять обмены в наукоемких... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T12:06
2024-08-21T12:06
технологии
россия
китай
москва
михаил мишустин
ии
космос - риа наука
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Объединение научного потенциала России и производственных возможностей КНР позволит достичь больших успехов, страны намерены расширять обмены в наукоемких областях, таких как космос и искусственный интеллект, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Объединив богатый научный потенциал России и производственные технологические возможности Китая, уверен, мы можем достигнуть больших успехов", - отметил Мишустин на встрече глав правительств РФ и КНР в расширенном формате. Российский премьер добавил, Москва и Пекин намерены расширять "обмены в наукоемких областях, в таких, как космос, "сквозные технологии" и искусственный интеллект".
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технологии, россия, китай, москва, михаил мишустин, ии, космос - риа наука
Технологии, Россия, Китай, Москва, Михаил Мишустин, ИИ, Космос - РИА Наука
Россия и Китай намерены расширять обмены в сферах космоса и ИИ

Мишустин: Россия и Китай намерены расширять обмены в наукоемких областях

© Depositphotos.com / agsandrewИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Depositphotos.com / agsandrew
Искусственный интеллект . Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Объединение научного потенциала России и производственных возможностей КНР позволит достичь больших успехов, страны намерены расширять обмены в наукоемких областях, таких как космос и искусственный интеллект, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Объединив богатый научный потенциал России и производственные технологические возможности Китая, уверен, мы можем достигнуть больших успехов", - отметил Мишустин на встрече глав правительств РФ и КНР в расширенном формате.
Российский премьер добавил, Москва и Пекин намерены расширять "обмены в наукоемких областях, в таких, как космос, "сквозные технологии" и искусственный интеллект".
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ТехнологииРоссияКитайМоскваМихаил МишустинИИКосмос - РИА Наука
 
 
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