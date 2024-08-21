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Россия намерена увеличить поставки сельхозтоваров на китайский рынок - РИА Новости, 21.08.2024
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12:03 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/rossiya-1967516032.html
Россия намерена увеличить поставки сельхозтоваров на китайский рынок
Россия намерена увеличить поставки сельхозтоваров на китайский рынок - РИА Новости, 21.08.2024
Россия намерена увеличить поставки сельхозтоваров на китайский рынок
Россия нацелена на увеличение поставок своих сельскохозяйственных товаров на китайский рынок, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T12:03
2024-08-21T12:03
экономика
россия
китай
михаил мишустин
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Россия нацелена на увеличение поставок своих сельскохозяйственных товаров на китайский рынок, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Нацелены также на увеличение поставок сельхозтоваров на китайский рынок. Благодаря проведению выставки "Сделано в России" – граждане Китая смогли детально познакомиться с нашей продовольственной продукцией, оценить ее качество", - отметил Мишустин на встрече глав правительств РФ и КНР в расширенном формате.
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экономика, россия, китай, михаил мишустин
Экономика, Россия, Китай, Михаил Мишустин
Россия намерена увеличить поставки сельхозтоваров на китайский рынок

Мишустин: Россия нацелена на увеличение поставок сельхозтоваров на рынок Китая

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКомбайны засыпают зерно в грузовик
Комбайны засыпают зерно в грузовик - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Комбайны засыпают зерно в грузовик. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Россия нацелена на увеличение поставок своих сельскохозяйственных товаров на китайский рынок, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Нацелены также на увеличение поставок сельхозтоваров на китайский рынок. Благодаря проведению выставки "Сделано в России" – граждане Китая смогли детально познакомиться с нашей продовольственной продукцией, оценить ее качество", - отметил Мишустин на встрече глав правительств РФ и КНР в расширенном формате.
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Вчера, 02:54
 
ЭкономикаРоссияКитайМихаил Мишустин
 
 
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