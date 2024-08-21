https://ria.ru/20240821/rossiya-1967516032.html
Россия намерена увеличить поставки сельхозтоваров на китайский рынок
Россия намерена увеличить поставки сельхозтоваров на китайский рынок - РИА Новости, 21.08.2024
Россия намерена увеличить поставки сельхозтоваров на китайский рынок
Россия нацелена на увеличение поставок своих сельскохозяйственных товаров на китайский рынок, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T12:03
2024-08-21T12:03
2024-08-21T12:03
экономика
россия
китай
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155943/81/1559438123_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_993c6a979d0bef101062f92e7ac3fada.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Россия нацелена на увеличение поставок своих сельскохозяйственных товаров на китайский рынок, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Нацелены также на увеличение поставок сельхозтоваров на китайский рынок. Благодаря проведению выставки "Сделано в России" – граждане Китая смогли детально познакомиться с нашей продовольственной продукцией, оценить ее качество", - отметил Мишустин на встрече глав правительств РФ и КНР в расширенном формате.
https://ria.ru/20240820/otnosheniya-1967212874.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155943/81/1559438123_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_489e56057e5f20ed666b2125ff3d9675.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, михаил мишустин
Экономика, Россия, Китай, Михаил Мишустин
Россия намерена увеличить поставки сельхозтоваров на китайский рынок
Мишустин: Россия нацелена на увеличение поставок сельхозтоваров на рынок Китая