https://ria.ru/20240821/rossiya-1967516032.html

Россия намерена увеличить поставки сельхозтоваров на китайский рынок

Россия намерена увеличить поставки сельхозтоваров на китайский рынок - РИА Новости, 21.08.2024

Россия намерена увеличить поставки сельхозтоваров на китайский рынок

Россия нацелена на увеличение поставок своих сельскохозяйственных товаров на китайский рынок, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T12:03

2024-08-21T12:03

2024-08-21T12:03

экономика

россия

китай

михаил мишустин

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Россия нацелена на увеличение поставок своих сельскохозяйственных товаров на китайский рынок, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Нацелены также на увеличение поставок сельхозтоваров на китайский рынок. Благодаря проведению выставки "Сделано в России" – граждане Китая смогли детально познакомиться с нашей продовольственной продукцией, оценить ее качество", - отметил Мишустин на встрече глав правительств РФ и КНР в расширенном формате.

https://ria.ru/20240820/otnosheniya-1967212874.html

россия

китай

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экономика, россия, китай, михаил мишустин