https://ria.ru/20240821/rossiya-1967471325.html

"Никогда не сравняется". В США признали неудобную правду о России

"Никогда не сравняется". В США признали неудобную правду о России - РИА Новости, 21.08.2024

"Никогда не сравняется". В США признали неудобную правду о России

Запад никогда не достигнет уровня России в сфере ВПК, написал отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в соцсети X. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T09:28

2024-08-21T09:28

2024-08-21T10:28

в мире

россия

вооруженные силы сша

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Запад никогда не достигнет уровня России в сфере ВПК, написал отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в соцсети X. "Совокупный потенциал Запада никогда не сравняется с Россией по способности производить боеприпасы и оружие, а тем более не превзойдет ее", — говорится в публикации.По его мнению, продолжая поддерживать Украину, Запад только обрекает на смерть еще больше людей. Он добавил, что игнорировать эти базовые реалии аморально. Британский телеканал Sky News со ссылкой на анализ консалтинговой компании Bain&Company сообщал, что Россия производит артиллерийские снаряды приблизительно в три раза быстрее западных партнеров Украины.

https://ria.ru/20240710/bayden-1958838322.html

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в мире, россия, вооруженные силы сша