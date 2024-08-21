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"Никогда не сравняется". В США признали неудобную правду о России - РИА Новости, 21.08.2024
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09:28 21.08.2024 (обновлено: 10:28 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/rossiya-1967471325.html
"Никогда не сравняется". В США признали неудобную правду о России
"Никогда не сравняется". В США признали неудобную правду о России - РИА Новости, 21.08.2024
"Никогда не сравняется". В США признали неудобную правду о России
Запад никогда не достигнет уровня России в сфере ВПК, написал отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в соцсети X. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T09:28
2024-08-21T10:28
в мире
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Запад никогда не достигнет уровня России в сфере ВПК, написал отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в соцсети X. &quot;Совокупный потенциал Запада никогда не сравняется с Россией по способности производить боеприпасы и оружие, а тем более не превзойдет ее&quot;, — говорится в публикации.По его мнению, продолжая поддерживать Украину, Запад только обрекает на смерть еще больше людей. Он добавил, что игнорировать эти базовые реалии аморально. Британский телеканал Sky News со ссылкой на анализ консалтинговой компании Bain&amp;Company сообщал, что Россия производит артиллерийские снаряды приблизительно в три раза быстрее западных партнеров Украины.
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в мире, россия, вооруженные силы сша
В мире, Россия, Вооруженные силы США
"Никогда не сравняется". В США признали неудобную правду о России

Офицер Дэвис: страны Запада никогда не сравняются с Россией по возможностям ВПК

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Запад никогда не достигнет уровня России в сфере ВПК, написал отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в соцсети X.
«

"Совокупный потенциал Запада никогда не сравняется с Россией по способности производить боеприпасы и оружие, а тем более не превзойдет ее", — говорится в публикации.

По его мнению, продолжая поддерживать Украину, Запад только обрекает на смерть еще больше людей. Он добавил, что игнорировать эти базовые реалии аморально.

Британский телеканал Sky News со ссылкой на анализ консалтинговой компании Bain&Company сообщал, что Россия производит артиллерийские снаряды приблизительно в три раза быстрее западных партнеров Украины.
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В миреРоссияВооруженные силы США
 
 
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