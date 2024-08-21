"Никогда не сравняется". В США признали неудобную правду о России
Офицер Дэвис: страны Запада никогда не сравняются с Россией по возможностям ВПК
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Запад никогда не достигнет уровня России в сфере ВПК, написал отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в соцсети X.
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"Совокупный потенциал Запада никогда не сравняется с Россией по способности производить боеприпасы и оружие, а тем более не превзойдет ее", — говорится в публикации.
По его мнению, продолжая поддерживать Украину, Запад только обрекает на смерть еще больше людей. Он добавил, что игнорировать эти базовые реалии аморально.
Британский телеканал Sky News со ссылкой на анализ консалтинговой компании Bain&Company сообщал, что Россия производит артиллерийские снаряды приблизительно в три раза быстрее западных партнеров Украины.
Британский телеканал Sky News со ссылкой на анализ консалтинговой компании Bain&Company сообщал, что Россия производит артиллерийские снаряды приблизительно в три раза быстрее западных партнеров Украины.
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