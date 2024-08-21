https://ria.ru/20240821/rossija-1967571886.html

Россия и Китай отметят 75-ю годовщину установления дипотношений

Россия и Китай отметят 75-ю годовщину установления дипотношений - РИА Новости, 21.08.2024

Россия и Китай отметят 75-ю годовщину установления дипотношений

Россия и Китай должным образом отметят 75-ю годовщину установления дипломатических отношений между странами в октябре текущего года, заявил президент России... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T15:21

2024-08-21T15:21

2024-08-21T15:21

китай

россия

владивосток

владимир путин

ли цян

хань чжэн

политика

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Россия и Китай должным образом отметят 75-ю годовщину установления дипломатических отношений между странами в октябре текущего года, заявил президент России Владимир Путин. "Конечно, помним о том, что 2 октября исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Мы должным образом обязательно отметим это знаковое событие", - отметил Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Кремле. Кроме того, российский лидер пригласил делегацию Китая посетить Восточный экономический форум во Владивостоке в сентябре во главе с заместителем председателя КНР Хань Чжэн. "Надеемся, что вы будете принимать участие в этом мероприятии", - добавил Путин, говоря об участии КНР в предстоящем ВЭФ.

https://ria.ru/20240820/otnosheniya-1967212874.html

китай

россия

владивосток

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Ольга Фомченкова

китай, россия, владивосток, владимир путин, ли цян, хань чжэн, политика