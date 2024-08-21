Россия и Китай отметят 75-ю годовщину установления дипотношений
Путин: Россия и Китай должным образом отметят 75-летие установления дипотношений
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян во время встречи
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Россия и Китай должным образом отметят 75-ю годовщину установления дипломатических отношений между странами в октябре текущего года, заявил президент России Владимир Путин.
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"Конечно, помним о том, что 2 октября исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Мы должным образом обязательно отметим это знаковое событие", - отметил Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Кремле.
Кроме того, российский лидер пригласил делегацию Китая посетить Восточный экономический форум во Владивостоке в сентябре во главе с заместителем председателя КНР Хань Чжэн.
"Надеемся, что вы будете принимать участие в этом мероприятии", - добавил Путин, говоря об участии КНР в предстоящем ВЭФ.
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