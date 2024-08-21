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Россия и Китай отметят 75-ю годовщину установления дипотношений - РИА Новости, 21.08.2024
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15:21 21.08.2024
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Россия и Китай отметят 75-ю годовщину установления дипотношений
Россия и Китай отметят 75-ю годовщину установления дипотношений - РИА Новости, 21.08.2024
Россия и Китай отметят 75-ю годовщину установления дипотношений
Россия и Китай должным образом отметят 75-ю годовщину установления дипломатических отношений между странами в октябре текущего года, заявил президент России... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T15:21
2024-08-21T15:21
китай
россия
владивосток
владимир путин
ли цян
хань чжэн
политика
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Россия и Китай должным образом отметят 75-ю годовщину установления дипломатических отношений между странами в октябре текущего года, заявил президент России Владимир Путин. "Конечно, помним о том, что 2 октября исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Мы должным образом обязательно отметим это знаковое событие", - отметил Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Кремле. Кроме того, российский лидер пригласил делегацию Китая посетить Восточный экономический форум во Владивостоке в сентябре во главе с заместителем председателя КНР Хань Чжэн. "Надеемся, что вы будете принимать участие в этом мероприятии", - добавил Путин, говоря об участии КНР в предстоящем ВЭФ.
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китай, россия, владивосток, владимир путин, ли цян, хань чжэн, политика
Китай, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Ли Цян, Хань Чжэн, Политика
Россия и Китай отметят 75-ю годовщину установления дипотношений

Путин: Россия и Китай должным образом отметят 75-летие установления дипотношений

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Президент РФ Владимир Путин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян во время встречи
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Россия и Китай должным образом отметят 75-ю годовщину установления дипломатических отношений между странами в октябре текущего года, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Конечно, помним о том, что 2 октября исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Мы должным образом обязательно отметим это знаковое событие", - отметил Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Кремле.
Кроме того, российский лидер пригласил делегацию Китая посетить Восточный экономический форум во Владивостоке в сентябре во главе с заместителем председателя КНР Хань Чжэн.
"Надеемся, что вы будете принимать участие в этом мероприятии", - добавил Путин, говоря об участии КНР в предстоящем ВЭФ.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
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20 августа, 02:54
 
КитайРоссияВладивостокВладимир ПутинЛи ЦянХань ЧжэнПолитика
 
 
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