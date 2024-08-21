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Патрушев рассказал об ожиданиях от Большой африканской экспедиции

Патрушев рассказал об ожиданиях от Большой африканской экспедиции - РИА Новости, 21.08.2024

Патрушев рассказал об ожиданиях от Большой африканской экспедиции

Россия по итогам Большой африканской экспедиции рассчитывает на допуск своих рыбаков в экономические зоны ряда африканских стран, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T13:56

2024-08-21T13:56

2024-08-21T17:03

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дмитрий патрушев

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КАЛИНИНГРАД, 21 авг - РИА Новости. Россия по итогам Большой африканской экспедиции рассчитывает на допуск своих рыбаков в экономические зоны ряда африканских стран, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. Большая африканская экспедиция 2024-2025 годов стартовала из Калининграда 21 августа, об этом сообщало Росрыболовство. Целью научно-исследовательской миссии, которая пройдет при поддержке фонда "Росконгресс", станет оценка состояния водных запасов биологических ресурсов в исключительных экономических зонах Африки. Экспедиция позволит создать новые возможности для развития российской рыбной отрасли, расширения экспортных рынков и укрепления политических позиций России на Африканском континенте. "Конечно, мы заинтересованы в расширении ресурсной базы рыболовства для нашего флота... Воды Африки обладают потенциалом... Нужна актуальная оценка запасов. Мы помогаем нашим коллегам из дружественных стран получить эти данные, чтобы рационально использовать национальные запасы и не навредить общей экосистеме, мировым запасам. Рыба не знает границ. Конечно, мы рассчитываем на ответные шаги - возможность допуска в их экономические зоны для промысла", - ответил Патрушев на вопрос о перспективах вылова рыбы по итогам Большой африканской экспедиции. От также отметил, что о договоренностях о вылове рыбы в африканских водах можно будет говорить позже, после того, как ученые соберут данные и проанализируют их, пообщаются с коллегами из других стран, а также дадут рекомендации по использованию запасов. "Обсудим с рыбаками, что им интересно. Уже после этого будут приниматься решения по сотрудничеству и настройке международных договоренностей по открытию вылова", - добавил Патрушев.

https://ria.ru/20240813/torgovlya-1965830468.html

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экономика, цены на нефть, россия, африка, калининград, дмитрий патрушев, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)