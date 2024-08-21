https://ria.ru/20240821/rossija-1967548022.html
Патрушев рассказал об ожиданиях от Большой африканской экспедиции
Патрушев рассказал об ожиданиях от Большой африканской экспедиции - РИА Новости, 21.08.2024
Патрушев рассказал об ожиданиях от Большой африканской экспедиции
Россия по итогам Большой африканской экспедиции рассчитывает на допуск своих рыбаков в экономические зоны ряда африканских стран, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T13:56
2024-08-21T13:56
2024-08-21T17:03
экономика
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дмитрий патрушев
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
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КАЛИНИНГРАД, 21 авг - РИА Новости. Россия по итогам Большой африканской экспедиции рассчитывает на допуск своих рыбаков в экономические зоны ряда африканских стран, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. Большая африканская экспедиция 2024-2025 годов стартовала из Калининграда 21 августа, об этом сообщало Росрыболовство. Целью научно-исследовательской миссии, которая пройдет при поддержке фонда "Росконгресс", станет оценка состояния водных запасов биологических ресурсов в исключительных экономических зонах Африки. Экспедиция позволит создать новые возможности для развития российской рыбной отрасли, расширения экспортных рынков и укрепления политических позиций России на Африканском континенте. "Конечно, мы заинтересованы в расширении ресурсной базы рыболовства для нашего флота... Воды Африки обладают потенциалом... Нужна актуальная оценка запасов. Мы помогаем нашим коллегам из дружественных стран получить эти данные, чтобы рационально использовать национальные запасы и не навредить общей экосистеме, мировым запасам. Рыба не знает границ. Конечно, мы рассчитываем на ответные шаги - возможность допуска в их экономические зоны для промысла", - ответил Патрушев на вопрос о перспективах вылова рыбы по итогам Большой африканской экспедиции. От также отметил, что о договоренностях о вылове рыбы в африканских водах можно будет говорить позже, после того, как ученые соберут данные и проанализируют их, пообщаются с коллегами из других стран, а также дадут рекомендации по использованию запасов. "Обсудим с рыбаками, что им интересно. Уже после этого будут приниматься решения по сотрудничеству и настройке международных договоренностей по открытию вылова", - добавил Патрушев.
https://ria.ru/20240813/torgovlya-1965830468.html
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экономика, цены на нефть, россия, африка, калининград, дмитрий патрушев, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Африка, Калининград, Дмитрий Патрушев, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
Патрушев рассказал об ожиданиях от Большой африканской экспедиции
Патрушев: Россия рассчитывает на допуск рыбаков в экономические зоны Африки
КАЛИНИНГРАД, 21 авг - РИА Новости. Россия по итогам Большой африканской экспедиции рассчитывает на допуск своих рыбаков в экономические зоны ряда африканских стран, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
Большая африканская экспедиция 2024-2025 годов стартовала из Калининграда 21 августа, об этом сообщало Росрыболовство. Целью научно-исследовательской миссии, которая пройдет при поддержке фонда "Росконгресс", станет оценка состояния водных запасов биологических ресурсов в исключительных экономических зонах Африки. Экспедиция позволит создать новые возможности для развития российской рыбной отрасли, расширения экспортных рынков и укрепления политических позиций России на Африканском континенте.
"Конечно, мы заинтересованы в расширении ресурсной базы рыболовства для нашего флота... Воды Африки обладают потенциалом... Нужна актуальная оценка запасов. Мы помогаем нашим коллегам из дружественных стран получить эти данные, чтобы рационально использовать национальные запасы и не навредить общей экосистеме, мировым запасам. Рыба не знает границ. Конечно, мы рассчитываем на ответные шаги - возможность допуска в их экономические зоны для промысла", - ответил Патрушев на вопрос о перспективах вылова рыбы по итогам Большой африканской экспедиции.
От также отметил, что о договоренностях о вылове рыбы в африканских водах можно будет говорить позже, после того, как ученые соберут данные и проанализируют их, пообщаются с коллегами из других стран, а также дадут рекомендации по использованию запасов.
"Обсудим с рыбаками, что им интересно. Уже после этого будут приниматься решения по сотрудничеству и настройке международных договоренностей по открытию вылова", - добавил Патрушев.