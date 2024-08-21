https://ria.ru/20240821/rossija-1967510387.html

В России за семь месяцев увеличилось число мигрантов, ожидающих депортации

В России за семь месяцев увеличилось число мигрантов, ожидающих депортации - РИА Новости, 21.08.2024

В России за семь месяцев увеличилось число мигрантов, ожидающих депортации

Число мигрантов, содержащихся в специальных учреждениях в ожидании депортации и реадмиссии, за семь месяцев увеличилось в России на 28,2%, сообщается в... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T11:43

2024-08-21T11:43

2024-08-21T11:44

россия

ирина волк

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Число мигрантов, содержащихся в специальных учреждениях в ожидании депортации и реадмиссии, за семь месяцев увеличилось в России на 28,2%, сообщается в телеграм-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк. "За январь – июль… в 3,1 раза возросло количество внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по итогам которых выявлено в 2,3 раза больше правонарушений. На 28,2% увеличилось количество содержащихся в специальных учреждениях иностранных граждан, подлежащих административному выдворению, депортации или реадмиссии", - говорится в сообщении. Также отмечается, что на 44,6% выросло количество протоколов об административных правонарушениях в отношении иностранцев и лиц без гражданства. На 53,2% принято больше решений об административном выдворении и депортации иностранных граждан, чем за семь месяцев 2023 года. Удалено из России на 55,2% больше иностранцев-нарушителей законодательства. Кроме того, в отношении мигрантов-нарушителей полиция принято 143,1 тысячи решений о запрете въезда в Россию; на 44,2% сократилось число выданных мигрантам разрешений на временное проживание, на 18,4% - видов на жительство. В то же время в 2,8 раза возросло число выявленных преступлений в сфере незаконной миграции. В отношении 1053 человек, привлеченных к уголовной ответственности, принято решение о прекращении гражданства России, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20240611/moskalkova-1952206879.html

https://ria.ru/20240327/migranty-1936111321.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ирина волк, общество