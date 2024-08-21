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В России за семь месяцев увеличилось число мигрантов, ожидающих депортации - РИА Новости, 21.08.2024
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11:43 21.08.2024 (обновлено: 11:44 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/rossija-1967510387.html
В России за семь месяцев увеличилось число мигрантов, ожидающих депортации
В России за семь месяцев увеличилось число мигрантов, ожидающих депортации - РИА Новости, 21.08.2024
В России за семь месяцев увеличилось число мигрантов, ожидающих депортации
Число мигрантов, содержащихся в специальных учреждениях в ожидании депортации и реадмиссии, за семь месяцев увеличилось в России на 28,2%, сообщается в... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T11:43
2024-08-21T11:44
россия
ирина волк
общество
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Число мигрантов, содержащихся в специальных учреждениях в ожидании депортации и реадмиссии, за семь месяцев увеличилось в России на 28,2%, сообщается в телеграм-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк. "За январь – июль… в 3,1 раза возросло количество внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по итогам которых выявлено в 2,3 раза больше правонарушений. На 28,2% увеличилось количество содержащихся в специальных учреждениях иностранных граждан, подлежащих административному выдворению, депортации или реадмиссии", - говорится в сообщении. Также отмечается, что на 44,6% выросло количество протоколов об административных правонарушениях в отношении иностранцев и лиц без гражданства. На 53,2% принято больше решений об административном выдворении и депортации иностранных граждан, чем за семь месяцев 2023 года. Удалено из России на 55,2% больше иностранцев-нарушителей законодательства. Кроме того, в отношении мигрантов-нарушителей полиция принято 143,1 тысячи решений о запрете въезда в Россию; на 44,2% сократилось число выданных мигрантам разрешений на временное проживание, на 18,4% - видов на жительство. В то же время в 2,8 раза возросло число выявленных преступлений в сфере незаконной миграции. В отношении 1053 человек, привлеченных к уголовной ответственности, принято решение о прекращении гражданства России, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20240611/moskalkova-1952206879.html
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россия, ирина волк, общество
Россия, Ирина Волк, Общество
В России за семь месяцев увеличилось число мигрантов, ожидающих депортации

МВД: число мигрантов в спецучреждениях за семь месяцев выросло на 28,2 процента

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Число мигрантов, содержащихся в специальных учреждениях в ожидании депортации и реадмиссии, за семь месяцев увеличилось в России на 28,2%, сообщается в телеграм-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк.
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"За январь – июль… в 3,1 раза возросло количество внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по итогам которых выявлено в 2,3 раза больше правонарушений. На 28,2% увеличилось количество содержащихся в специальных учреждениях иностранных граждан, подлежащих административному выдворению, депортации или реадмиссии", - говорится в сообщении.
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Также отмечается, что на 44,6% выросло количество протоколов об административных правонарушениях в отношении иностранцев и лиц без гражданства. На 53,2% принято больше решений об административном выдворении и депортации иностранных граждан, чем за семь месяцев 2023 года. Удалено из России на 55,2% больше иностранцев-нарушителей законодательства.
Кроме того, в отношении мигрантов-нарушителей полиция принято 143,1 тысячи решений о запрете въезда в Россию; на 44,2% сократилось число выданных мигрантам разрешений на временное проживание, на 18,4% - видов на жительство. В то же время в 2,8 раза возросло число выявленных преступлений в сфере незаконной миграции.
В отношении 1053 человек, привлеченных к уголовной ответственности, принято решение о прекращении гражданства России, уточняется в сообщении.
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