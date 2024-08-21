В России за семь месяцев увеличилось число мигрантов, ожидающих депортации
МВД: число мигрантов в спецучреждениях за семь месяцев выросло на 28,2 процента
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Число мигрантов, содержащихся в специальных учреждениях в ожидании депортации и реадмиссии, за семь месяцев увеличилось в России на 28,2%, сообщается в телеграм-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк.
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"За январь – июль… в 3,1 раза возросло количество внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по итогам которых выявлено в 2,3 раза больше правонарушений. На 28,2% увеличилось количество содержащихся в специальных учреждениях иностранных граждан, подлежащих административному выдворению, депортации или реадмиссии", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что на 44,6% выросло количество протоколов об административных правонарушениях в отношении иностранцев и лиц без гражданства. На 53,2% принято больше решений об административном выдворении и депортации иностранных граждан, чем за семь месяцев 2023 года. Удалено из России на 55,2% больше иностранцев-нарушителей законодательства.
Кроме того, в отношении мигрантов-нарушителей полиция принято 143,1 тысячи решений о запрете въезда в Россию; на 44,2% сократилось число выданных мигрантам разрешений на временное проживание, на 18,4% - видов на жительство. В то же время в 2,8 раза возросло число выявленных преступлений в сфере незаконной миграции.
В отношении 1053 человек, привлеченных к уголовной ответственности, принято решение о прекращении гражданства России, уточняется в сообщении.