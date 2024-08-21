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Рогов призвал не брать в плен иностранных наемников - РИА Новости, 21.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:26 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/rogov--1967593807.html
Рогов призвал не брать в плен иностранных наемников
Рогов призвал не брать в плен иностранных наемников - РИА Новости, 21.08.2024
Рогов призвал не брать в плен иностранных наемников
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T16:26
2024-08-21T16:26
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
владимир рогов
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов считает, что не надо брать в плен иностранных наемников. Несколько дней назад ЧВК Forward Observations Group разместила в соцсетях фотографию, на которой трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе, а позади них стоит бронемашина. "Ребята в Курске", - гласила подпись к фото, при этом геолокационные данные указывали на то, что публикацию разместили из Курской области. В МИД РФ заявили, что участие американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе вторжения в Курскую область доказывает вовлеченность США как непосредственной стороны конфликта. Сама Forward Observation Group отказалась комментировать РИА Новости участие в операциях Украины, сославшись на запрет со стороны СБУ. "Я считаю, что иностранные наемники не должны браться в плен. С ними нужно поступать по законам военного времени. Это станет сигналом каждому, кто приехал "на сафари" убивать русских, что никакой пощады и возможности для спасения через обмен не будет", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, у наемников должен быть выработан рефлекс, что ничего, кроме собственной смерти, в войне против России их не ждет. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, 65 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
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вооруженные силы украины, владимир рогов, россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Рогов, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов
Рогов призвал не брать в плен иностранных наемников

Рогов призвал не брать в плен иностранных наемников ВСУ

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов считает, что не надо брать в плен иностранных наемников.
Несколько дней назад ЧВК Forward Observations Group разместила в соцсетях фотографию, на которой трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе, а позади них стоит бронемашина. "Ребята в Курске", - гласила подпись к фото, при этом геолокационные данные указывали на то, что публикацию разместили из Курской области. В МИД РФ заявили, что участие американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе вторжения в Курскую область доказывает вовлеченность США как непосредственной стороны конфликта. Сама Forward Observation Group отказалась комментировать РИА Новости участие в операциях Украины, сославшись на запрет со стороны СБУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Я считаю, что иностранные наемники не должны браться в плен. С ними нужно поступать по законам военного времени. Это станет сигналом каждому, кто приехал "на сафари" убивать русских, что никакой пощады и возможности для спасения через обмен не будет", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, у наемников должен быть выработан рефлекс, что ничего, кроме собственной смерти, в войне против России их не ждет.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, 65 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
14 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВладимир РоговРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВалерий Герасимов
 
 
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