https://ria.ru/20240821/rogov--1967593807.html

Рогов призвал не брать в плен иностранных наемников

Рогов призвал не брать в плен иностранных наемников - РИА Новости, 21.08.2024

Рогов призвал не брать в плен иностранных наемников

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T16:26

2024-08-21T16:26

2024-08-21T16:26

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

владимир рогов

россия

курская область

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов считает, что не надо брать в плен иностранных наемников. Несколько дней назад ЧВК Forward Observations Group разместила в соцсетях фотографию, на которой трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе, а позади них стоит бронемашина. "Ребята в Курске", - гласила подпись к фото, при этом геолокационные данные указывали на то, что публикацию разместили из Курской области. В МИД РФ заявили, что участие американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе вторжения в Курскую область доказывает вовлеченность США как непосредственной стороны конфликта. Сама Forward Observation Group отказалась комментировать РИА Новости участие в операциях Украины, сославшись на запрет со стороны СБУ. "Я считаю, что иностранные наемники не должны браться в плен. С ними нужно поступать по законам военного времени. Это станет сигналом каждому, кто приехал "на сафари" убивать русских, что никакой пощады и возможности для спасения через обмен не будет", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, у наемников должен быть выработан рефлекс, что ничего, кроме собственной смерти, в войне против России их не ждет. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, 65 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

россия

курская область

брянская область

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вооруженные силы украины, владимир рогов, россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов