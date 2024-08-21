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Особый противопожарный режим продлили в Липецкой области - РИА Новости, 21.08.2024
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Липецкая область
 
15:04 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/rezhim-1967567112.html
Особый противопожарный режим продлили в Липецкой области
Особый противопожарный режим продлили в Липецкой области - РИА Новости, 21.08.2024
Особый противопожарный режим продлили в Липецкой области
По поручению губернатора Липецкой области Игоря Артамонова в регионе продлили особый противопожарный режим до 9 сентября, въезд и нахождение в лесах запрещен... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T15:04
2024-08-21T15:04
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 21 авг — РИА Новости. По поручению губернатора Липецкой области Игоря Артамонова в регионе продлили особый противопожарный режим до 9 сентября, въезд и нахождение в лесах запрещен из-за сильной жары, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Как следует из сообщения, въезжать и находиться в лесах и посадках Липецкой области запрещено в целях обеспечения пожарной безопасности. На это время лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами. Артамонов распорядился совместно с правоохранительными органами создать контрольно-пропускные пункты, где будут регистрировать граждан и транспортные средства, въезжающие в лесополосы. Кроме этого, власти обещают увеличить количество рейдов по выявлению нарушителей правил пожарной безопасности и размер штрафов. Сейчас штраф за нарушение правил пожарной безопасности в лесах начинается от 40 тысяч рублей. "Вводимые ограничения – стандартные для обеспечения пожарной безопасности. Липчанам стоит с понимаем относиться к ним, как и осознавать общую ответственность за сохранение лесов", – процитировали в пресс-службе губернатора Артамонова.
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов

Особый противопожарный режим продлили в Липецкой области

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПоследствие лесного пожара
Последствие лесного пожара - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Последствие лесного пожара . Архивное фото
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ЛИПЕЦК, 21 авг — РИА Новости. По поручению губернатора Липецкой области Игоря Артамонова в регионе продлили особый противопожарный режим до 9 сентября, въезд и нахождение в лесах запрещен из-за сильной жары, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Как следует из сообщения, въезжать и находиться в лесах и посадках Липецкой области запрещено в целях обеспечения пожарной безопасности. На это время лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами. Артамонов распорядился совместно с правоохранительными органами создать контрольно-пропускные пункты, где будут регистрировать граждан и транспортные средства, въезжающие в лесополосы.
Кроме этого, власти обещают увеличить количество рейдов по выявлению нарушителей правил пожарной безопасности и размер штрафов. Сейчас штраф за нарушение правил пожарной безопасности в лесах начинается от 40 тысяч рублей.
"Вводимые ограничения – стандартные для обеспечения пожарной безопасности. Липчанам стоит с понимаем относиться к ним, как и осознавать общую ответственность за сохранение лесов", – процитировали в пресс-службе губернатора Артамонова.
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