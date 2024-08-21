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Особый противопожарный режим продлили в Липецкой области

Особый противопожарный режим продлили в Липецкой области - РИА Новости, 21.08.2024

Особый противопожарный режим продлили в Липецкой области

По поручению губернатора Липецкой области Игоря Артамонова в регионе продлили особый противопожарный режим до 9 сентября, въезд и нахождение в лесах запрещен... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T15:04

2024-08-21T15:04

2024-08-21T15:04

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 21 авг — РИА Новости. По поручению губернатора Липецкой области Игоря Артамонова в регионе продлили особый противопожарный режим до 9 сентября, въезд и нахождение в лесах запрещен из-за сильной жары, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Как следует из сообщения, въезжать и находиться в лесах и посадках Липецкой области запрещено в целях обеспечения пожарной безопасности. На это время лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами. Артамонов распорядился совместно с правоохранительными органами создать контрольно-пропускные пункты, где будут регистрировать граждан и транспортные средства, въезжающие в лесополосы. Кроме этого, власти обещают увеличить количество рейдов по выявлению нарушителей правил пожарной безопасности и размер штрафов. Сейчас штраф за нарушение правил пожарной безопасности в лесах начинается от 40 тысяч рублей. "Вводимые ограничения – стандартные для обеспечения пожарной безопасности. Липчанам стоит с понимаем относиться к ним, как и осознавать общую ответственность за сохранение лесов", – процитировали в пресс-службе губернатора Артамонова.

https://ria.ru/20240513/lipetskaya_oblast-1945486411.html

липецкая область

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов