https://ria.ru/20240821/reutov-1967511941.html

В Подмосковье задержали администратора тира, где подросток застрелил отца

В Подмосковье задержали администратора тира, где подросток застрелил отца - РИА Новости, 21.08.2024

В Подмосковье задержали администратора тира, где подросток застрелил отца

Задержан администратор тира в Реутове, где подросток случайно застрелил отца, сообщает подмосковный главк СК РФ. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T11:52

2024-08-21T11:52

2024-08-21T11:52

происшествия

россия

реутов

балашиха

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Задержан администратор тира в Реутове, где подросток случайно застрелил отца, сообщает подмосковный главк СК РФ. Как информировало ведомство, 20 августа подросток с отцом были в тире в Реутове. В момент, когда мальчик был в тактических наушниках и с оружием в руках, его отец зашел в небезопасную зону стрелковой галереи. Подросток выстрелил и случайно попал в отца. Мужчина скончался на месте. Было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). "Следственным отделом по г. Балашиха ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть мужчины (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ). По подозрению в совершении преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержан администратор стрелкового тира", - говорится в сообщении. Следствие выяснило, что подозреваемый покинул комнату, предназначенную для стрельбы, в которой должен был вести контроль за соблюдением правил безопасности. Воспользовавшись отсутствием администратора на рабочем месте, подросток вооружился самозарядной нарезной винтовкой "Тигр", занял огневой рубеж и произвел выстрел, попав случайно в своего отца. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения.

https://ria.ru/20240820/vzryv-1967431057.html

россия

реутов

балашиха

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происшествия, россия, реутов, балашиха, следственный комитет россии (ск рф)