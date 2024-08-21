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В Подмосковье задержали администратора тира, где подросток застрелил отца
В Подмосковье задержали администратора тира, где подросток застрелил отца - РИА Новости, 21.08.2024
В Подмосковье задержали администратора тира, где подросток застрелил отца
Задержан администратор тира в Реутове, где подросток случайно застрелил отца, сообщает подмосковный главк СК РФ. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T11:52
2024-08-21T11:52
2024-08-21T11:52
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Задержан администратор тира в Реутове, где подросток случайно застрелил отца, сообщает подмосковный главк СК РФ. Как информировало ведомство, 20 августа подросток с отцом были в тире в Реутове. В момент, когда мальчик был в тактических наушниках и с оружием в руках, его отец зашел в небезопасную зону стрелковой галереи. Подросток выстрелил и случайно попал в отца. Мужчина скончался на месте. Было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). "Следственным отделом по г. Балашиха ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть мужчины (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ). По подозрению в совершении преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержан администратор стрелкового тира", - говорится в сообщении. Следствие выяснило, что подозреваемый покинул комнату, предназначенную для стрельбы, в которой должен был вести контроль за соблюдением правил безопасности. Воспользовавшись отсутствием администратора на рабочем месте, подросток вооружился самозарядной нарезной винтовкой "Тигр", занял огневой рубеж и произвел выстрел, попав случайно в своего отца. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения.
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происшествия, россия, реутов, балашиха, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Реутов, Балашиха, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье задержали администратора тира, где подросток застрелил отца
СК задержал администратора тира в Реутове, где подросток случайно застрелил отца
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Задержан администратор тира в Реутове, где подросток случайно застрелил отца, сообщает подмосковный главк СК РФ.
Как информировало ведомство, 20 августа подросток с отцом были в тире в Реутове. В момент, когда мальчик был в тактических наушниках и с оружием в руках, его отец зашел в небезопасную зону стрелковой галереи. Подросток выстрелил и случайно попал в отца. Мужчина скончался на месте. Было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).
«
"Следственным отделом по г. Балашиха ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть мужчины (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ). По подозрению в совершении преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержан администратор стрелкового тира", - говорится в сообщении.
Следствие выяснило, что подозреваемый покинул комнату, предназначенную для стрельбы, в которой должен был вести контроль за соблюдением правил безопасности. Воспользовавшись отсутствием администратора на рабочем месте, подросток вооружился самозарядной нарезной винтовкой "Тигр", занял огневой рубеж и произвел выстрел, попав случайно в своего отца.
В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения.