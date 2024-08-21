https://ria.ru/20240821/realme_13_pro-1967529688.html

Серия realme 13 Pro поступила в продажу

Серия realme 13 Pro поступила в продажу - РИА Новости, 21.08.2024

Серия realme 13 Pro поступила в продажу

Realme — новатор технологий — официально представил линейку realme 13 Pro (13 Про). Новая линейка сочетает в себе передовые технологии фотосъемки и потрясающий... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T14:37

2024-08-21T14:37

2024-08-21T14:37

технологии

россия

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Realme — новатор технологий — официально представил линейку realme 13 Pro (13 Про). Новая линейка сочетает в себе передовые технологии фотосъемки и потрясающий дизайн, вдохновленный одним из легендарных мастеров импрессионизма Клодом Моне. Realme 13 Pro+ (Про плюс) первым на рынке получил перископическую камеру с сенсором Sony LYT-600 (Лит 600) и основную камеру Sony LYT-701(Лит 701), а также сверхширокоугольный модуль, которые выводят мобильную фотографию на новый уровень. В свою очередь младшая модель, realme 13 Pro, получила основную камеру Sony LYT-600 и такой же сверхширокоугольный модуль, как и у 13 Pro+.Смартфоны доступны на AliExpress Россия в золотом (Monet Gold), фиолетовом (Monet Purple) и зеленом (Emerald Green) цветах.Realme стремится сделать инновации доступнееВ июне с запуском серии realme GT 6 (ДжиТи6) компания объявила о создании лаборатории искусственного интеллекта Next AI Lab (Некст ИИ Лаб) и плана популяризации AI+UI (ИИ+ЮАЙ), цель которых — донести удобство использования искусственного интеллекта нового поколения до 100 миллионов пользователей в течение следующих трех лет. Эта инициатива демонстрирует стремление компании сделать технологии ИИ более доступными. Запуск линейки realme 13 Pro, использующей функции ИИ, знаменует собой еще один шаг в реализации этой идеи.Ультрачеткая камера с ИИ, расширяющая границы мобильной съемкиСерия realme 13 Pro поднимает мобильную фотографию на новый уровень благодаря новой ультрачеткой камере с ИИ. Она сочетает в себе передовое аппаратное и программное обеспечение, гарантируя непревзойденную четкость, детализацию и точность цветопередачи изображений.В качестве основной камеры realme 13 Pro+ получил новый сенсор Sony LYT-701 1/1,56'' (Лит 701) с разрешением 50 мегапикселей, OIS и ЭФР (эквивалентное фокусное расстояние) 24 миллиметра — первую в портфолио номерной серии realme, которая в полной мере использует функции ИИ. Realme 13 Pro+ продолжает начинания предшественника realme 12 Pro+, ставшего первым смартфоном в сегменте с перископом: новая модель получила перископический телевик следующего поколения Sony LYT-600 1/95'' (Лит LYT-600) с разрешением 50 мегапикселей, 3Х оптическим зумом и ЭФР 73 миллиметра. Благодаря продвинутой системе камер realme 13 Pro+ позволяет делать исключительные снимки в различных условиях освещения, получать качественные портретные фотографии и вести макросъемку. Обе камеры получили сертификат TÜV Rheinland High Resolution Camera Certification(сертификация камер высокого разрешения ТАВ Райнлэнд), подтверждающий превосходное качество изображения. Фронтальная камера realme 13 Pro+ имеет разрешение 32 мегапикселя и способна снимать видео 4K/30FPS (4096 пикселей по горизонтали / 30 кадров секунду).Realme 13 Pro, в свою очередь, оснащен сенсором Sony LYT-600 1/95' с разрешением 50 мегапикскелей, который обеспечивает потрясающую съемку как в светлое время суток, так и ночью. Камера с ЭФР 26 миллиметра, диафрагмой f/1,88, OIS и 2X внутрисенсорным зумом создает кадры исключительного для сегмента качества. Фронтальная камера смартфона также имеет разрешение 32 мегапикселей с ЭФР 21 миллиметром.Оба смартфона серии оборудованы сверхширокоугольной камерой с разрешением 8 мегапикселей и ЭФР 16 миллиметров, что позволяет делать качественные снимки с углом 112 градусов без серьезных искажений.Компания realme разработала HYPERIMAGE+ (ХайперИмидж)— первую в отрасли архитектуру ИИ для фотосъемки, которая состоит из флагманской оптики, алгоритмов ИИ для обработки изображений на устройстве и облачного редактирования изображений. Алгоритмы обработки и редактирования изображений самостоятельно улучшают визуальное качество фото и видеоматериалов.Используя мощь крупномасштабных моделей ИИ, линейка realme 13 Pro представляет эффективные функции для улучшения мобильных возможностей. Функция AI Ultra Clarity (ИИ сверхчеткость) улучшает разрешение и повышает четкость размытых изображений. Режим AI Smart Removal (ИИ умное удаление) позволяет удалять посторонние предметы и объекты с фотографий одним нажатием. Функция AI Group Photo Enhance (ИИ улучшение групповой фотографии) позволяет сделать групповой снимок с помощью основной камеры или сверхширокоугольного объектива с четкой детализацией лиц даже тех, кто находится на заднем плане. Эта линейка поднимает возможности realme по созданию изображений на новый уровень, предлагая пользователям ультрачеткую камеру с ИИ.Дизайн, вдохновленный МонеСерия realme 13 Pro отличается неповторимым стилем. В сотрудничестве с Музеем изящных искусств Бостона (MFA) компания привнесла в линейку элементы стиля одного из легендарных мастеров импрессионизма Клода Моне. Серия realme 13 Pro представлена в двух цветах, вдохновленных изображениями природы в циклах работ Моне — "Стога" и "Кувшинки".Картины были преобразованы в два цветовых варианта дизайна смартфонов — фиолетовый (Monet Purple) и золотой (Monet Gold), — каждый из которых сосредоточен на оттенках с низкой насыщенностью, создающих ощущение комфорта и жизненной силы. Обе модели также оснащены матовым стеклом, изготовленным по уникальной технологии, которая воспроизводит миллионы мерцающих частиц, имитирующих мазки кисти Моне на матовом глянцевом стекле.Дизайн realme 13 Pro объединяет эстетику импрессионизма с передовыми технологиями и позволяет по-новому взглянуть на произведения Моне.Надежность и производительностьОба смартфона серии realme 13 Pro оснащены производительным и энергоэффективным чипсетом Snapdragon 7sGen 2 5G (7 с ген 2 5Джи), построенном на 4-нм техпроцессе. 8-ядерный процессор с четырьмя ядрами ARM Cortex-A78 с частотой 2,4 гигагерца и четырьмя ядрами ARM Cortex-A55 с частотой 1,95 гигагерца обеспечивает молниеносную скорость и плавную работу в многозадачном режиме. В сочетании с графическим процессором Adreno 710 он гарантирует бесперебойную работу в играх и потрясающее качество изображения. Девятислойная система охлаждения с большой испарительной камерой, которая на 40% больше, чем у предыдущего поколения, и графитовым покрытием эффективно отводит тепло, сохраняя комфортную температуру даже при интенсивном использовании. В тестировании AnTuTuустройства достигают более чем 680 тысяч баллов.В максимальной конфигурации смартфоны линейки realme 13 Pro оснащены 12 гигабайт оперативной и 512 гигабайт постоянной памятью, что обеспечивает быстрый запуск и отклик приложений, а также более высокий FPS (количество кадров в секунду) в играх.Устройства серии получили плавный AMOLED (Амолед) дисплей с частотой 120 герц, диагональю 6,7 дюйма, поддержкой HDR(АшДиАр) и ШИМ 2160 герц. Дисплей занимает 92,3% площади передней панели и достигает пиковой яркости 2000 нит.Оба смартфона оснащены батареей с повышенной емкостью 5200 ампер-час. Realme 13 Pro+ получил быструю зарядку мощностью 80 ватт, которая позволяет зарядить устройство от 0% до 100% за 49 минут, а до 50% смартфон заряжается всего за 19 минут. Мощность зарядки realme 13 Pro составляет 45 ватт.Пылевлагозащищенность серии соответствует стандарту IP65 (АйПи 65), что гарантирует защиту от попадания пыли и жидкости под любым углом.Кроме того, в серии используется стекло Corning Gorilla Glass 7i (Корнинг горилла Гласс 7ай) с технологией Armor ShieldGlass(Армор ЩилдГласс). В сравнении с защитным стеклом realme 12 Pro, новое на 160% более устойчиво к повреждениям при падении и на 100% более устойчиво к царапинам. Зеленая версия также получила швейцарский сертификат SGS Premium Performance 5-star Drop Resistance(ЭсДжиЭс ПремиумПерфоманс 5-звездочная защита от падений), который гарантирует, что при падении с высоты 1,65 метра на гранитную поверхность любой стороной и углом устройство не получит повреждений и сохранит функциональность.Смартфоны уже доступны на AliExpress Россия:Реклама, ООО "РМ КОММЬЮНИКЕЙШН"; ИНН: 7703474590, erid: F7NfYUJCUneLtX1CjhUtООО "РМ КОММЬЮНИКЕЙШН", 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, этаж 5, часть комнаты 5005, ОГРН 1197746267355, ИНН 7703474590

https://ria.ru/20230815/realme-1889983199.html

https://ria.ru/20240620/realme_gt_6-1953689669.html

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Алёна Пава

технологии, россия, realme, клод моне, москва, смартфоны, мобильный телефон, мобильные телефоны