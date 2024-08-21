https://ria.ru/20240821/razvod-1967445474.html
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек разводятся, пишут СМИ
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек разводятся, пишут СМИ - РИА Новости, 21.08.2024
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек разводятся, пишут СМИ
Певица Дженнифер Лопес подала заявление на расторжение брака с актером Беном Аффлеком, сообщает американский портал TMZ. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T02:50
2024-08-21T02:50
2024-08-21T02:50
шоубиз
лос-анджелес
дженнифер лопес
бен аффлек
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733173201_0:165:1220:851_1920x0_80_0_0_e8b54e5e98968196902fc43b0c45074c.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Певица Дженнифер Лопес подала заявление на расторжение брака с актером Беном Аффлеком, сообщает американский портал TMZ. "Дженнифер Лопес сделала то, что казалось неизбежным - она подала заявление на развод с Беном Аффлеком", - пишет портал. В материале указывается, что во вторник 20 августа певица подала необходимые документы в высший суд округа Лос-Анджелес лично и без присутствия адвоката. По данным портала, 26 апреля 2024 года указано в документах как день расставания Лопес с актером. Отмечается, что дата 20 августа могла быть выбрана певицей намеренно, так как именно в этот день два года назад она и Аффлек провели свадебную церемонию после заключения брака в июле 2022 года. В июне портал TMZ со ссылкой на источники сообщил, что голливудский киноактер Бен Аффлек и американская певица Дженнифер Лопес тайно продают купленный после свадьбы дом и, возможно, готовятся к разводу.
https://ria.ru/20240817/perri-1966720654.html
https://ria.ru/20240802/timberleyk-1963756658.html
лос-анджелес
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733173201_0:109:1220:1024_1920x0_80_0_0_efa5bba62f3a19851791a1c13c6e5c69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лос-анджелес, дженнифер лопес, бен аффлек, в мире, сша
Шоубиз, Лос-Анджелес, Дженнифер Лопес, Бен Аффлек, В мире, США
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек разводятся, пишут СМИ
TMZ: Дженнифер Лопес подала заявление на развод с Беном Аффлеком