https://ria.ru/20240821/razvod-1967445474.html

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек разводятся, пишут СМИ

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек разводятся, пишут СМИ - РИА Новости, 21.08.2024

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек разводятся, пишут СМИ

Певица Дженнифер Лопес подала заявление на расторжение брака с актером Беном Аффлеком, сообщает американский портал TMZ. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T02:50

2024-08-21T02:50

2024-08-21T02:50

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Певица Дженнифер Лопес подала заявление на расторжение брака с актером Беном Аффлеком, сообщает американский портал TMZ. "Дженнифер Лопес сделала то, что казалось неизбежным - она подала заявление на развод с Беном Аффлеком", - пишет портал. В материале указывается, что во вторник 20 августа певица подала необходимые документы в высший суд округа Лос-Анджелес лично и без присутствия адвоката. По данным портала, 26 апреля 2024 года указано в документах как день расставания Лопес с актером. Отмечается, что дата 20 августа могла быть выбрана певицей намеренно, так как именно в этот день два года назад она и Аффлек провели свадебную церемонию после заключения брака в июле 2022 года. В июне портал TMZ со ссылкой на источники сообщил, что голливудский киноактер Бен Аффлек и американская певица Дженнифер Лопес тайно продают купленный после свадьбы дом и, возможно, готовятся к разводу.

https://ria.ru/20240817/perri-1966720654.html

https://ria.ru/20240802/timberleyk-1963756658.html

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лос-анджелес, дженнифер лопес, бен аффлек, в мире, сша