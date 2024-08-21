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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек разводятся, пишут СМИ - РИА Новости, 21.08.2024
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Шоубиз
 
02:50 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/razvod-1967445474.html
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек разводятся, пишут СМИ
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек разводятся, пишут СМИ - РИА Новости, 21.08.2024
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек разводятся, пишут СМИ
Певица Дженнифер Лопес подала заявление на расторжение брака с актером Беном Аффлеком, сообщает американский портал TMZ. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T02:50
2024-08-21T02:50
шоубиз
лос-анджелес
дженнифер лопес
бен аффлек
в мире
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Певица Дженнифер Лопес подала заявление на расторжение брака с актером Беном Аффлеком, сообщает американский портал TMZ. "Дженнифер Лопес сделала то, что казалось неизбежным - она подала заявление на развод с Беном Аффлеком", - пишет портал. В материале указывается, что во вторник 20 августа певица подала необходимые документы в высший суд округа Лос-Анджелес лично и без присутствия адвоката. По данным портала, 26 апреля 2024 года указано в документах как день расставания Лопес с актером. Отмечается, что дата 20 августа могла быть выбрана певицей намеренно, так как именно в этот день два года назад она и Аффлек провели свадебную церемонию после заключения брака в июле 2022 года. В июне портал TMZ со ссылкой на источники сообщил, что голливудский киноактер Бен Аффлек и американская певица Дженнифер Лопес тайно продают купленный после свадьбы дом и, возможно, готовятся к разводу.
https://ria.ru/20240817/perri-1966720654.html
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лос-анджелес, дженнифер лопес, бен аффлек, в мире, сша
Шоубиз, Лос-Анджелес, Дженнифер Лопес, Бен Аффлек, В мире, США
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек разводятся, пишут СМИ

TMZ: Дженнифер Лопес подала заявление на развод с Беном Аффлеком

© AP Photo / Rene MacuraБен Аффлек и Дженнифер Лопес
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© AP Photo / Rene Macura
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Певица Дженнифер Лопес подала заявление на расторжение брака с актером Беном Аффлеком, сообщает американский портал TMZ.
"Дженнифер Лопес сделала то, что казалось неизбежным - она подала заявление на развод с Беном Аффлеком", - пишет портал.
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В материале указывается, что во вторник 20 августа певица подала необходимые документы в высший суд округа Лос-Анджелес лично и без присутствия адвоката.
По данным портала, 26 апреля 2024 года указано в документах как день расставания Лопес с актером. Отмечается, что дата 20 августа могла быть выбрана певицей намеренно, так как именно в этот день два года назад она и Аффлек провели свадебную церемонию после заключения брака в июле 2022 года.
В июне портал TMZ со ссылкой на источники сообщил, что голливудский киноактер Бен Аффлек и американская певица Дженнифер Лопес тайно продают купленный после свадьбы дом и, возможно, готовятся к разводу.
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ШоубизЛос-АнджелесДженнифер ЛопесБен АффлекВ миреСША
 
 
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