Рейтинг@Mail.ru
Патрушев и Беспрозванных обсудили развитие Калининградской области - РИА Новости, 21.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:25 21.08.2024 (обновлено: 19:42 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/razvitie-1967643722.html
Патрушев и Беспрозванных обсудили развитие Калининградской области
Патрушев и Беспрозванных обсудили развитие Калининградской области - РИА Новости, 21.08.2024
Патрушев и Беспрозванных обсудили развитие Калининградской области
Вице-премьер Дмитрий Патрушев и врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных обсудили социально-экономическое развитие региона, а также... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T19:25
2024-08-21T19:42
экономика
калининградская область
россия
дмитрий патрушев
алексей беспрозванных
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967644227_0:0:656:369_1920x0_80_0_0_2752fe12ddf5d9e14e1b0466846ad0a5.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Патрушев и врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных обсудили социально-экономическое развитие региона, а также реализацию нацпроекта "Экологическое благополучие", сообщается в пресс-релизе кабмина РФ. Рабочая встреча состоялась на борту исторического парусника Крузенштерн, который готовится к участию в мероприятиях Большой африканской экспедиции, стартовавшей в среду. "Заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев в рамках рабочей поездки в Калининградскую область провёл рабочую встречу с врио губернатора области Алексеем Беспрозванных. Стороны обсудили социально-экономическое развитие региона, а также реализацию нацпроекта "Экологическое благополучие", - говорится в сообщении. Согласно сообщению, Калининградская область входит в число лидеров Северо-Западного федерального округа по производству продуктов питания, и в 2024 году рост показателей продолжается. Так, за первое полугодие рост производства пищевых продуктов превысил 19%, а напитков – 5%. Более того, активно развивается оборонное и гражданское судостроение в регионе. В том числе местные предприятия участвуют в обновлении рыбопромыслового флота. Более того, важную роль в экономике области играет и агропромышленный комплекс. Регион – один из лидеров в стране по урожайности зерновых культур, также область занимает первое место среди субъектов Северо-Запада по сборам рапса. Сообщается, что Калининградская область в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие" участвует в мероприятиях по ликвидации несанкционированных свалок, расчистке рек и сохранению лесов. Это будет способствовать дальнейшему устойчивому развитию региона.
https://ria.ru/20240815/zelenogradsk-1963418361.html
https://ria.ru/20240613/paromy-1952463186.html
калининградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967644227_51:0:543:369_1920x0_80_0_0_0274cd492a55d1dff59050e7edc393f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, калининградская область, россия, дмитрий патрушев, алексей беспрозванных
Экономика, Калининградская область, Россия, Дмитрий Патрушев, Алексей Беспрозванных
Патрушев и Беспрозванных обсудили развитие Калининградской области

Патрушев и Беспрозванных обсудили экономическое развитие Калининградской области

© Фото : Правительство РоссииДмитрий Патрушев провёл рабочую встречу с врио губернатора Калининградской области Алексеем Беспрозванных
Дмитрий Патрушев провёл рабочую встречу с врио губернатора Калининградской области Алексеем Беспрозванных - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Фото : Правительство России
Дмитрий Патрушев провёл рабочую встречу с врио губернатора Калининградской области Алексеем Беспрозванных
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Патрушев и врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных обсудили социально-экономическое развитие региона, а также реализацию нацпроекта "Экологическое благополучие", сообщается в пресс-релизе кабмина РФ.
Рабочая встреча состоялась на борту исторического парусника Крузенштерн, который готовится к участию в мероприятиях Большой африканской экспедиции, стартовавшей в среду.
Курортный проспект в Зеленоградске - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Самый симпатичный российский курорт. Гид по Зеленоградску
15 августа, 09:00
"Заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев в рамках рабочей поездки в Калининградскую область провёл рабочую встречу с врио губернатора области Алексеем Беспрозванных. Стороны обсудили социально-экономическое развитие региона, а также реализацию нацпроекта "Экологическое благополучие", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, Калининградская область входит в число лидеров Северо-Западного федерального округа по производству продуктов питания, и в 2024 году рост показателей продолжается. Так, за первое полугодие рост производства пищевых продуктов превысил 19%, а напитков – 5%. Более того, активно развивается оборонное и гражданское судостроение в регионе. В том числе местные предприятия участвуют в обновлении рыбопромыслового флота.
Более того, важную роль в экономике области играет и агропромышленный комплекс. Регион – один из лидеров в стране по урожайности зерновых культур, также область занимает первое место среди субъектов Северо-Запада по сборам рапса.
Сообщается, что Калининградская область в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие" участвует в мероприятиях по ликвидации несанкционированных свалок, расчистке рек и сохранению лесов. Это будет способствовать дальнейшему устойчивому развитию региона.
Калининград - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Калининградская область и кабмин работают над увеличением числа паромов
13 июня, 03:40
 
ЭкономикаКалининградская областьРоссияДмитрий ПатрушевАлексей Беспрозванных
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала