https://ria.ru/20240821/razvitie-1967643722.html
Патрушев и Беспрозванных обсудили развитие Калининградской области
Патрушев и Беспрозванных обсудили развитие Калининградской области - РИА Новости, 21.08.2024
Патрушев и Беспрозванных обсудили развитие Калининградской области
Вице-премьер Дмитрий Патрушев и врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных обсудили социально-экономическое развитие региона, а также... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T19:25
2024-08-21T19:25
2024-08-21T19:42
экономика
калининградская область
россия
дмитрий патрушев
алексей беспрозванных
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Патрушев и врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных обсудили социально-экономическое развитие региона, а также реализацию нацпроекта "Экологическое благополучие", сообщается в пресс-релизе кабмина РФ. Рабочая встреча состоялась на борту исторического парусника Крузенштерн, который готовится к участию в мероприятиях Большой африканской экспедиции, стартовавшей в среду. "Заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев в рамках рабочей поездки в Калининградскую область провёл рабочую встречу с врио губернатора области Алексеем Беспрозванных. Стороны обсудили социально-экономическое развитие региона, а также реализацию нацпроекта "Экологическое благополучие", - говорится в сообщении. Согласно сообщению, Калининградская область входит в число лидеров Северо-Западного федерального округа по производству продуктов питания, и в 2024 году рост показателей продолжается. Так, за первое полугодие рост производства пищевых продуктов превысил 19%, а напитков – 5%. Более того, активно развивается оборонное и гражданское судостроение в регионе. В том числе местные предприятия участвуют в обновлении рыбопромыслового флота. Более того, важную роль в экономике области играет и агропромышленный комплекс. Регион – один из лидеров в стране по урожайности зерновых культур, также область занимает первое место среди субъектов Северо-Запада по сборам рапса. Сообщается, что Калининградская область в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие" участвует в мероприятиях по ликвидации несанкционированных свалок, расчистке рек и сохранению лесов. Это будет способствовать дальнейшему устойчивому развитию региона.
https://ria.ru/20240815/zelenogradsk-1963418361.html
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экономика, калининградская область, россия, дмитрий патрушев, алексей беспрозванных
Экономика, Калининградская область, Россия, Дмитрий Патрушев, Алексей Беспрозванных
Патрушев и Беспрозванных обсудили развитие Калининградской области
Патрушев и Беспрозванных обсудили экономическое развитие Калининградской области
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Патрушев и врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных обсудили социально-экономическое развитие региона, а также реализацию нацпроекта "Экологическое благополучие", сообщается в пресс-релизе кабмина РФ.
Рабочая встреча состоялась на борту исторического парусника Крузенштерн, который готовится к участию в мероприятиях Большой африканской экспедиции, стартовавшей в среду.
"Заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев в рамках рабочей поездки в Калининградскую область провёл рабочую встречу с врио губернатора области Алексеем Беспрозванных. Стороны обсудили социально-экономическое развитие региона, а также реализацию нацпроекта "Экологическое благополучие", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, Калининградская область входит в число лидеров Северо-Западного федерального округа по производству продуктов питания, и в 2024 году рост показателей продолжается. Так, за первое полугодие рост производства пищевых продуктов превысил 19%, а напитков – 5%. Более того, активно развивается оборонное и гражданское судостроение в регионе. В том числе местные предприятия участвуют в обновлении рыбопромыслового флота.
Более того, важную роль в экономике области играет и агропромышленный комплекс. Регион – один из лидеров в стране по урожайности зерновых культур, также область занимает первое место среди субъектов Северо-Запада по сборам рапса.
Сообщается, что Калининградская область в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие" участвует в мероприятиях по ликвидации несанкционированных свалок, расчистке рек и сохранению лесов. Это будет способствовать дальнейшему устойчивому развитию региона.