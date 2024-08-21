https://ria.ru/20240821/raketa-1967675980.html

ПВО сбила украинскую ракету в Курской области

ПВО сбила украинскую ракету в Курской области - РИА Новости, 21.08.2024

ПВО сбила украинскую ракету в Курской области

Силами ПВО Курской области сбита украинская ракета, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T23:48

2024-08-21T23:48

2024-08-21T23:51

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Силами ПВО Курской области сбита украинская ракета, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.Ранее в 23.21 мск в регионе в тринадцатый раз за день была объявлена ракетная опасность."Наша ПВО продолжает отражать атаки ВСУ. Сбита очередная украинская ракета. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!" - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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2024

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курская область, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, безопасность