https://ria.ru/20240821/rada-1967551188.html

Рада разрешила принудительно отбирать земли под ОПК в Закарпатье

Рада разрешила принудительно отбирать земли под ОПК в Закарпатье - РИА Новости, 21.08.2024

Рада разрешила принудительно отбирать земли под ОПК в Закарпатье

Власти Украины смогут принудительно отбирать земельные участки в Закарпатской области для строительства на них объектов оборонно-промышленного комплекса, за... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T14:09

2024-08-21T14:09

2024-08-21T15:54

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закарпатская область

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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Власти Украины смогут принудительно отбирать земельные участки в Закарпатской области для строительства на них объектов оборонно-промышленного комплекса, за соответствующий законопроект проголосовали депутаты Верховной рады, сообщил в среду парламентарий Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. "Только что Рада проголосовала, 228 голосов, вот за этот закон №9549 по упрощению процедуры отвода земельных участков для развития цифровой инфраструктуры. Открываем официальное заключение Главного юридического управления и видим, что внутри", - написал Железняк. Он также опубликовал фото законопроекта. Документом предлагаются изменения, которыми определяются особенности принудительного отчуждения земельных участков, другого недвижимого имущества по мотивам общественной необходимости в условиях военного положения для "размещения объектов оборонно-промышленного комплекса и объектов инфраструктуры в Ужгородском районе Закарпатской области". При этом, согласно законопроекту, владельцам участков и недвижимости запрещено обращаться в суд в случае принудительного отчуждения собственности.

https://ria.ru/20231006/ukraina-1901023488.html

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украина, закарпатская область, верховная рада украины, в мире