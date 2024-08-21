https://ria.ru/20240821/qiwi--1967488647.html

Сервис "Qiwi Кошелек" переедет на новый домен

Сервис "Qiwi Кошелек" переедет на новый домен - РИА Новости, 21.08.2024

Сервис "Qiwi Кошелек" переедет на новый домен

Платежный сервис "Qiwi Кошелек" 21 августа переедет на новый адрес qiwiwallet.ru, при этом у кредиторов - владельцев кошельков со счетами в рублях, долларах и... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T10:41

2024-08-21T10:41

2024-08-21T10:42

экономика

технологии

агентство по страхованию вкладов

киви банк

россия

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Платежный сервис "Qiwi Кошелек" 21 августа переедет на новый адрес qiwiwallet.ru, при этом у кредиторов - владельцев кошельков со счетами в рублях, долларах и евро сохранится возможность как предъявить требование для возврата средств, размещенных на сервисе, так и проверить статус требования, предъявленного ранее через сайт, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ). "21 августа 2024 года платежный сервис Qiwi Кошелек переедет на новый адрес qiwiwallet.ru. При этом у кредиторов - владельцев Qiwi Кошельков со счетами в рублях, долларах и евро сохранится возможность как предъявить требование кредитора для возврата средств, размещенных на Qiwi Кошельке, так и проверить статус требования, предъявленного ранее через сайт", - говорится в сообщении. В агентстве уточнили, что услуги доступны гражданам с 18 лет, которые прошли упрощенную или полную идентификацию в соответствии с условиями публичной оферты об использовании платежного сервиса "Qiwi кошелек". Остальные владельцы кошельков могут составить требования в свободной форме или воспользоваться образцами, размещенными на сайте АСВ, добавили там. В госкорпорации уточнили, что кредиторам, которые уже предъявили требования к "Киви банку", направлять их повторно с помощью обновленного адреса сайта не требуется.

https://ria.ru/20240221/qiwi-koshelki-1928839891.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, технологии, агентство по страхованию вкладов, киви банк, россия