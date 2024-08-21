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Сервис "Qiwi Кошелек" переедет на новый домен - РИА Новости, 21.08.2024
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10:41 21.08.2024 (обновлено: 10:42 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/qiwi--1967488647.html
Сервис "Qiwi Кошелек" переедет на новый домен
Сервис "Qiwi Кошелек" переедет на новый домен - РИА Новости, 21.08.2024
Сервис "Qiwi Кошелек" переедет на новый домен
Платежный сервис "Qiwi Кошелек" 21 августа переедет на новый адрес qiwiwallet.ru, при этом у кредиторов - владельцев кошельков со счетами в рублях, долларах и... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T10:41
2024-08-21T10:42
экономика
технологии
агентство по страхованию вкладов
киви банк
россия
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Платежный сервис "Qiwi Кошелек" 21 августа переедет на новый адрес qiwiwallet.ru, при этом у кредиторов - владельцев кошельков со счетами в рублях, долларах и евро сохранится возможность как предъявить требование для возврата средств, размещенных на сервисе, так и проверить статус требования, предъявленного ранее через сайт, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ). "21 августа 2024 года платежный сервис Qiwi Кошелек переедет на новый адрес qiwiwallet.ru. При этом у кредиторов - владельцев Qiwi Кошельков со счетами в рублях, долларах и евро сохранится возможность как предъявить требование кредитора для возврата средств, размещенных на Qiwi Кошельке, так и проверить статус требования, предъявленного ранее через сайт", - говорится в сообщении. В агентстве уточнили, что услуги доступны гражданам с 18 лет, которые прошли упрощенную или полную идентификацию в соответствии с условиями публичной оферты об использовании платежного сервиса "Qiwi кошелек". Остальные владельцы кошельков могут составить требования в свободной форме или воспользоваться образцами, размещенными на сайте АСВ, добавили там. В госкорпорации уточнили, что кредиторам, которые уже предъявили требования к "Киви банку", направлять их повторно с помощью обновленного адреса сайта не требуется.
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экономика, технологии, агентство по страхованию вкладов, киви банк, россия
Экономика, Технологии, Агентство по страхованию вкладов, КИВИ банк, Россия
Сервис "Qiwi Кошелек" переедет на новый домен

АСВ: сервис "Qiwi Кошелек" 21 августа переедет на новый адрес qiwiwall

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтраница сайта QIWI на экране смартфона
Страница сайта QIWI на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Страница сайта QIWI на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Платежный сервис "Qiwi Кошелек" 21 августа переедет на новый адрес qiwiwallet.ru, при этом у кредиторов - владельцев кошельков со счетами в рублях, долларах и евро сохранится возможность как предъявить требование для возврата средств, размещенных на сервисе, так и проверить статус требования, предъявленного ранее через сайт, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
"21 августа 2024 года платежный сервис Qiwi Кошелек переедет на новый адрес qiwiwallet.ru. При этом у кредиторов - владельцев Qiwi Кошельков со счетами в рублях, долларах и евро сохранится возможность как предъявить требование кредитора для возврата средств, размещенных на Qiwi Кошельке, так и проверить статус требования, предъявленного ранее через сайт", - говорится в сообщении.
В агентстве уточнили, что услуги доступны гражданам с 18 лет, которые прошли упрощенную или полную идентификацию в соответствии с условиями публичной оферты об использовании платежного сервиса "Qiwi кошелек". Остальные владельцы кошельков могут составить требования в свободной форме или воспользоваться образцами, размещенными на сайте АСВ, добавили там.
В госкорпорации уточнили, что кредиторам, которые уже предъявили требования к "Киви банку", направлять их повторно с помощью обновленного адреса сайта не требуется.
Терминал QIWI - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
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ЭкономикаТехнологииАгентство по страхованию вкладовКИВИ банкРоссия
 
 
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