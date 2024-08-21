https://ria.ru/20240821/pvo-1967537524.html

ПВО сбила семь авиабомб Hammer и противокорабельную ракету "Нептун-МД"

ПВО сбила семь авиабомб Hammer и противокорабельную ракету "Нептун-МД" - РИА Новости, 21.08.2024

ПВО сбила семь авиабомб Hammer и противокорабельную ракету "Нептун-МД"

Российские средства ПВО сбили за сутки семь авиабомб Hammer, противокорабельную ракету "Нептун-МД" и 15 снарядов РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T13:24

2024-08-21T13:24

2024-08-21T13:24

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Российские средства ПВО сбили за сутки семь авиабомб Hammer, противокорабельную ракету "Нептун-МД" и 15 снарядов РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, противокорабельная ракета "Нептун-МД", 15 реактивных снарядов HIMARS производства США и 63 беспилотных летательных аппарата", - говорится в сводке российского военного ведомства. Как отмечается в сводке, авиация, артиллерия и расчёты беспилотников ВС РФ уничтожили склад горючего, а также поразили скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, франция, сша, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)