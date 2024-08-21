https://ria.ru/20240821/pvo-1967537524.html
ПВО сбила семь авиабомб Hammer и противокорабельную ракету "Нептун-МД"
ПВО сбила семь авиабомб Hammer и противокорабельную ракету "Нептун-МД" - РИА Новости, 21.08.2024
ПВО сбила семь авиабомб Hammer и противокорабельную ракету "Нептун-МД"
Российские средства ПВО сбили за сутки семь авиабомб Hammer, противокорабельную ракету "Нептун-МД" и 15 снарядов РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T13:24
2024-08-21T13:24
2024-08-21T13:24
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Российские средства ПВО сбили за сутки семь авиабомб Hammer, противокорабельную ракету "Нептун-МД" и 15 снарядов РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, противокорабельная ракета "Нептун-МД", 15 реактивных снарядов HIMARS производства США и 63 беспилотных летательных аппарата", - говорится в сводке российского военного ведомства. Как отмечается в сводке, авиация, артиллерия и расчёты беспилотников ВС РФ уничтожили склад горючего, а также поразили скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, франция, сша, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Франция, США, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила семь авиабомб Hammer и противокорабельную ракету "Нептун-МД"
МО РФ: ПВО сбила 7 авиабомб Hammer, ракету "Нептун-МД" и 15 снарядов РСЗО HIMARS