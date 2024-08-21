https://ria.ru/20240821/pvo-1967465981.html

Над Курской областью ночью сбили две ракеты и два беспилотника ВСУ

Над Курской областью ночью сбили две ракеты и два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 21.08.2024

Над Курской областью ночью сбили две ракеты и два беспилотника ВСУ

Помимо двух беспилотников, ночью над Курской областью ПВО сбила две украинские ракеты, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T08:18

2024-08-21T08:18

2024-08-21T08:19

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

безопасность

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Помимо двух беспилотников, ночью над Курской областью ПВО сбила две украинские ракеты, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.Ранее Минобороны России уже сообщало, что над Курской областью за прошедшую ночь сбиты два беспилотника. "Этой ночью две украинские ракеты и два БПЛА самолетного типа были сбиты нашими бойцами ПВО в небе над Курской областью. Благодарю наших защитников!" - написал Смирнов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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Ольга Фомченкова

курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность