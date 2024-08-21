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Над Курской областью ночью сбили две ракеты и два беспилотника ВСУ
Над Курской областью ночью сбили две ракеты и два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 21.08.2024
Над Курской областью ночью сбили две ракеты и два беспилотника ВСУ
Помимо двух беспилотников, ночью над Курской областью ПВО сбила две украинские ракеты, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T08:18
2024-08-21T08:18
2024-08-21T08:19
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
безопасность
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Помимо двух беспилотников, ночью над Курской областью ПВО сбила две украинские ракеты, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.Ранее Минобороны России уже сообщало, что над Курской областью за прошедшую ночь сбиты два беспилотника. "Этой ночью две украинские ракеты и два БПЛА самолетного типа были сбиты нашими бойцами ПВО в небе над Курской областью. Благодарю наших защитников!" - написал Смирнов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Безопасность
Над Курской областью ночью сбили две ракеты и два беспилотника ВСУ
Врио губернатора Смирнов: над Курской областью ночью сбили 2 ракеты и два БПЛА