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В Брянской области при уничтожении БПЛА не было повреждений, заявил Богомаз
В Брянской области при уничтожении БПЛА не было повреждений, заявил Богомаз - РИА Новости, 21.08.2024
В Брянской области при уничтожении БПЛА не было повреждений, заявил Богомаз
При уничтожении 23 беспилотников над Брянской областью пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T07:15
2024-08-21T07:15
2024-08-21T07:16
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. При уничтожении 23 беспилотников над Брянской областью пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Киевским режимом совершена массированная террористическая атака нашего региона с помощью БПЛА. Со вчерашнего вечера и за прошедшую ночь перехвачены и уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Благодаря профессионализму наших доблестных защитников пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены! Благодарю подразделения министерства обороны РФ, выполняющие задачи по защите нашей Брянской области и всей России!" - написал он.
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брянская область, россия, александр богомаз, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Александр Богомаз, Безопасность
В Брянской области при уничтожении БПЛА не было повреждений, заявил Богомаз
Богомаз: в Брянской области при уничтожении беспилотников отсутствуют разрушения