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Силы ПВО ночью уничтожили 45 украинских беспилотников - РИА Новости, 21.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:08 21.08.2024 (обновлено: 07:15 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/pvo-1967461352.html
Силы ПВО ночью уничтожили 45 украинских беспилотников
Силы ПВО ночью уничтожили 45 украинских беспилотников - РИА Новости, 21.08.2024
Силы ПВО ночью уничтожили 45 украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 45 украинских дронов, в том числе 11 над Московской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T07:08
2024-08-21T07:15
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
московская область (подмосковье)
белгородская область
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 45 украинских дронов, в том числе 11 над Московской областью, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены 45 БПЛА самолетного типа", — говорится в сообщении.Отмечается, что 11 из них сбиты над территорией Московской области, еще 23 - над Брянской, шесть аппаратов уничтожены над Белгородской областью, три - над Калужской и два над Курской областью.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
московская область (подмосковье)
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, московская область (подмосковье), белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Московская область (Подмосковье), Белгородская область
Силы ПВО ночью уничтожили 45 украинских беспилотников

МО: силы ПВО ночью уничтожили 45 украинских беспилотников над пятью регионами

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 45 украинских дронов, в том числе 11 над Московской областью, сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены 45 БПЛА самолетного типа", — говорится в сообщении.
Отмечается, что 11 из них сбиты над территорией Московской области, еще 23 - над Брянской, шесть аппаратов уничтожены над Белгородской областью, три - над Калужской и два над Курской областью.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМосковская область (Подмосковье)Белгородская область
 
 
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