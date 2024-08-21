https://ria.ru/20240821/pvo-1967461352.html

Силы ПВО ночью уничтожили 45 украинских беспилотников

Силы ПВО ночью уничтожили 45 украинских беспилотников - РИА Новости, 21.08.2024

Силы ПВО ночью уничтожили 45 украинских беспилотников

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 45 украинских дронов, в том числе 11 над Московской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T07:08

2024-08-21T07:08

2024-08-21T07:15

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

московская область (подмосковье)

белгородская область

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 45 украинских дронов, в том числе 11 над Московской областью, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены 45 БПЛА самолетного типа", — говорится в сообщении.Отмечается, что 11 из них сбиты над территорией Московской области, еще 23 - над Брянской, шесть аппаратов уничтожены над Белгородской областью, три - над Калужской и два над Курской областью.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

московская область (подмосковье)

белгородская область

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, московская область (подмосковье), белгородская область