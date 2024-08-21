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В Брянской области уничтожили еще три беспилотника ВСУ
В Брянской области уничтожили еще три беспилотника ВСУ - РИА Новости, 21.08.2024
В Брянской области уничтожили еще три беспилотника ВСУ
Еще три вражеских БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T04:58
2024-08-21T04:58
2024-08-21T05:04
специальная военная операция на украине
брянская область
безопасность
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александр богомаз
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Еще три вражеских БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.Ранее в среду губернатор сообщал об уничтожении за час семи БПЛА над регионом. Позже было ликвидировано еще восемь вражеских беспилотников."Еще три вражеских БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью", - написал он.Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20240820/ukraina-1967405639.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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брянская область, безопасность, россия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность, Россия, Александр Богомаз
В Брянской области уничтожили еще три беспилотника ВСУ
Богомаз: силы ПВО в Брянской области уничтожили еще три беспилотника ВСУ