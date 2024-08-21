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Силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 21.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:28 21.08.2024 (обновлено: 04:35 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/pvo-1967451833.html
Силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву
Силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 21.08.2024
Силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву
ПВО сбила еще один беспилотник, летевший на Москву, на данный момент сбито 8 вражеских БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T04:28
2024-08-21T04:35
специальная военная операция на украине
москва
безопасность
московская область (подмосковье)
россия
сергей собянин
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. ПВО сбила еще один беспилотник, летевший на Москву, на данный момент сбито 8 вражеских БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.Ранее мэр Москвы сообщал о семи БПЛА, сбитых в Подмосковье."ПВО Минобороны продолжает отражать атаку вражеских БПЛА и сбило еще один беспилотник, летевший на Москву. На данный момент сбито восемь вражеских БПЛА. На месте работают все службы", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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москва, безопасность, московская область (подмосковье), россия, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Москва, Безопасность, Московская область (Подмосковье), Россия, Сергей Собянин
Силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву

Собянин: силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве
ЗРК Стрела-10 на боевом дежурстве - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. ПВО сбила еще один беспилотник, летевший на Москву, на данный момент сбито 8 вражеских БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
Ранее мэр Москвы сообщал о семи БПЛА, сбитых в Подмосковье.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"ПВО Минобороны продолжает отражать атаку вражеских БПЛА и сбило еще один беспилотник, летевший на Москву. На данный момент сбито восемь вражеских БПЛА. На месте работают все службы", - написал он.
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваБезопасностьМосковская область (Подмосковье)РоссияСергей Собянин
 
 
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