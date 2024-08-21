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Силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву
Силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 21.08.2024
Силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву
ПВО сбила еще один беспилотник, летевший на Москву, на данный момент сбито 8 вражеских БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T04:28
2024-08-21T04:28
2024-08-21T04:35
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. ПВО сбила еще один беспилотник, летевший на Москву, на данный момент сбито 8 вражеских БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.Ранее мэр Москвы сообщал о семи БПЛА, сбитых в Подмосковье."ПВО Минобороны продолжает отражать атаку вражеских БПЛА и сбило еще один беспилотник, летевший на Москву. На данный момент сбито восемь вражеских БПЛА. На месте работают все службы", - написал он.
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москва, безопасность, московская область (подмосковье), россия, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Москва, Безопасность, Московская область (Подмосковье), Россия, Сергей Собянин
Силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву
Собянин: силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву