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Силы ПВО сбили еще три беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 21.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:18 21.08.2024 (обновлено: 09:17 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/pvo-1967451225.html
Силы ПВО сбили еще три беспилотника, летевших на Москву
Силы ПВО сбили еще три беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 21.08.2024
Силы ПВО сбили еще три беспилотника, летевших на Москву
ПВО сбила еще три беспилотника, летевших на Москву, на данный момент сбито семь вражеских БПЛА, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T04:18
2024-08-21T09:17
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
москва
московская область (подмосковье)
сергей собянин
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. ПВО сбила еще три беспилотника, летевших на Москву, на данный момент сбито семь вражеских БПЛА, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.Ранее мэр сообщал о четырех БПЛА, сбитых в Подмосковье."ПВО Минобороны сбило еще три беспилотника, летевших на Москву. На данный момент сбито семь вражеских БПЛА. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", — написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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безопасность, россия, москва, московская область (подмосковье), сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Сергей Собянин
Силы ПВО сбили еще три беспилотника, летевших на Москву

Собянин: силы ПВО сбили еще три беспилотника, летевших на Москву, уже сбито семь

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве
ЗРК Стрела-10 на боевом дежурстве - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. ПВО сбила еще три беспилотника, летевших на Москву, на данный момент сбито семь вражеских БПЛА, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Ранее мэр сообщал о четырех БПЛА, сбитых в Подмосковье.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"ПВО Минобороны сбило еще три беспилотника, летевших на Москву. На данный момент сбито семь вражеских БПЛА. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", — написал он.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Сергей Собянин
 
 
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