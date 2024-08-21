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Силы ПВО сбили еще три беспилотника, летевших на Москву
Силы ПВО сбили еще три беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 21.08.2024
Силы ПВО сбили еще три беспилотника, летевших на Москву
ПВО сбила еще три беспилотника, летевших на Москву, на данный момент сбито семь вражеских БПЛА, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T04:18
2024-08-21T04:18
2024-08-21T09:17
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безопасность
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. ПВО сбила еще три беспилотника, летевших на Москву, на данный момент сбито семь вражеских БПЛА, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.Ранее мэр сообщал о четырех БПЛА, сбитых в Подмосковье."ПВО Минобороны сбило еще три беспилотника, летевших на Москву. На данный момент сбито семь вражеских БПЛА. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", — написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, москва, московская область (подмосковье), сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Сергей Собянин
Силы ПВО сбили еще три беспилотника, летевших на Москву
Собянин: силы ПВО сбили еще три беспилотника, летевших на Москву, уже сбито семь