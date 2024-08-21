https://ria.ru/20240821/pvo-1967451225.html

Силы ПВО сбили еще три беспилотника, летевших на Москву

Силы ПВО сбили еще три беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 21.08.2024

Силы ПВО сбили еще три беспилотника, летевших на Москву

ПВО сбила еще три беспилотника, летевших на Москву, на данный момент сбито семь вражеских БПЛА, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T04:18

2024-08-21T04:18

2024-08-21T09:17

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

москва

московская область (подмосковье)

сергей собянин

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. ПВО сбила еще три беспилотника, летевших на Москву, на данный момент сбито семь вражеских БПЛА, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.Ранее мэр сообщал о четырех БПЛА, сбитых в Подмосковье."ПВО Минобороны сбило еще три беспилотника, летевших на Москву. На данный момент сбито семь вражеских БПЛА. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", — написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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безопасность, россия, москва, московская область (подмосковье), сергей собянин