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Силы ПВО уничтожили еще один летевший на Москву беспилотник
Силы ПВО уничтожили еще один летевший на Москву беспилотник - РИА Новости, 21.08.2024
Силы ПВО уничтожили еще один летевший на Москву беспилотник
Еще один летевший на Москву БПЛА уничтожен ПВО, разрушений и пострадавших, предварительно, нет, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T03:50
2024-08-21T03:50
2024-08-21T04:16
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Еще один летевший на Москву БПЛА уничтожен ПВО, разрушений и пострадавших, предварительно, нет, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.Ранее мэр сообщал о трех БПЛА, сбитых под Москвой - в городском округе Подольск."Еще один беспилотник, летевший на Москву, сбило ПВО Минобороны. На данный момент отражена атака на Москву уже четырех БПЛА. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Все службы работают на месте", - написал он.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Подольск, Сергей Собянин
Силы ПВО уничтожили еще один летевший на Москву беспилотник
Собянин сообщил о четвертом сбитом в Подольске дроне, летевшем на Москву