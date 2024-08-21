https://ria.ru/20240821/pvo-1967449147.html

Силы ПВО уничтожили еще один летевший на Москву беспилотник

Силы ПВО уничтожили еще один летевший на Москву беспилотник - РИА Новости, 21.08.2024

Силы ПВО уничтожили еще один летевший на Москву беспилотник

Еще один летевший на Москву БПЛА уничтожен ПВО, разрушений и пострадавших, предварительно, нет, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T03:50

2024-08-21T03:50

2024-08-21T04:16

специальная военная операция на украине

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россия

подольск

сергей собянин

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Еще один летевший на Москву БПЛА уничтожен ПВО, разрушений и пострадавших, предварительно, нет, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.Ранее мэр сообщал о трех БПЛА, сбитых под Москвой - в городском округе Подольск."Еще один беспилотник, летевший на Москву, сбило ПВО Минобороны. На данный момент отражена атака на Москву уже четырех БПЛА. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Все службы работают на месте", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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