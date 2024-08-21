Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО уничтожили еще один летевший на Москву беспилотник - РИА Новости, 21.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:50 21.08.2024 (обновлено: 04:16 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/pvo-1967449147.html
Силы ПВО уничтожили еще один летевший на Москву беспилотник
Силы ПВО уничтожили еще один летевший на Москву беспилотник - РИА Новости, 21.08.2024
Силы ПВО уничтожили еще один летевший на Москву беспилотник
Еще один летевший на Москву БПЛА уничтожен ПВО, разрушений и пострадавших, предварительно, нет, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T03:50
2024-08-21T04:16
специальная военная операция на украине
безопасность
москва
московская область (подмосковье)
россия
подольск
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589116_0:64:3176:1851_1920x0_80_0_0_8a043b8a015c44e39cfa1c2a54ebb929.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Еще один летевший на Москву БПЛА уничтожен ПВО, разрушений и пострадавших, предварительно, нет, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.Ранее мэр сообщал о трех БПЛА, сбитых под Москвой - в городском округе Подольск."Еще один беспилотник, летевший на Москву, сбило ПВО Минобороны. На данный момент отражена атака на Москву уже четырех БПЛА. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Все службы работают на месте", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
москва
московская область (подмосковье)
россия
подольск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589116_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_4b0b32a7175fa9fe0c989a48666d26ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, москва, московская область (подмосковье), россия, подольск, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Подольск, Сергей Собянин
Силы ПВО уничтожили еще один летевший на Москву беспилотник

Собянин сообщил о четвертом сбитом в Подольске дроне, летевшем на Москву

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Еще один летевший на Москву БПЛА уничтожен ПВО, разрушений и пострадавших, предварительно, нет, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Ранее мэр сообщал о трех БПЛА, сбитых под Москвой - в городском округе Подольск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Еще один беспилотник, летевший на Москву, сбило ПВО Минобороны. На данный момент отражена атака на Москву уже четырех БПЛА. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Все службы работают на месте", - написал он.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМоскваМосковская область (Подмосковье)РоссияПодольскСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала