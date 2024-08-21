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В Тульской области силы ПВО уничтожили два беспилотника
В Тульской области силы ПВО уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 21.08.2024
В Тульской области силы ПВО уничтожили два беспилотника
Ночью ПВО уничтожила два БПЛА над Тульской областью, предварительно, повреждений и пострадавших нет, сообщило министерство по региональной безопасности региона. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T03:34
2024-08-21T03:34
2024-08-21T03:35
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Ночью ПВО уничтожила два БПЛА над Тульской областью, предварительно, повреждений и пострадавших нет, сообщило министерство по региональной безопасности региона."Министерство по региональной безопасности Тульской области сообщает, что ночью 21 августа дежурными средствами ПВО министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА над Тульской областью. Организовано реагирование экстренных служб", - говорится в сообщении на сайте.Уточняется, что, по предварительной информации, повреждений и пострадавших нет.
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тульская область, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Безопасность, Россия
В Тульской области силы ПВО уничтожили два беспилотника
Власти: силы ПВО уничтожили два беспилотника над Тульской областью