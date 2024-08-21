https://ria.ru/20240821/pvo-1967447589.html
Силы ПВО под Москвой сбили еще два беспилотника
Силы ПВО под Москвой сбили еще два беспилотника - РИА Новости, 21.08.2024
Силы ПВО под Москвой сбили еще два беспилотника
Под Москвой отражена атака еще двух БПЛА, летевших на столицу, на месте падения обломков, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр Сергей... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T03:21
2024-08-21T03:21
2024-08-21T03:54
специальная военная операция на украине
москва
безопасность
россия
московская область (подмосковье)
подольск
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949856491_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_ff2124c74a03ab9f4bd0da0459eb57b1.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Под Москвой отражена атака еще двух БПЛА, летевших на столицу, на месте падения обломков, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.Ранее в среду Собянин сообщал об уничтожении летевшего на Москву беспилотника в городском округе Подольск."В городском округе Подольск силами ПВО отражена атака еще двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", — написал Собянин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
москва
россия
московская область (подмосковье)
подольск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949856491_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_0ad5adda400c919d5c37cf454048e8fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, безопасность, россия, московская область (подмосковье), подольск, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Москва, Безопасность, Россия, Московская область (Подмосковье), Подольск, Сергей Собянин
Силы ПВО под Москвой сбили еще два беспилотника
Собянин: ПВО сбила в округе Подольск еще два летевших на Москву беспилотника