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Силы ПВО под Москвой сбили еще два беспилотника

Силы ПВО под Москвой сбили еще два беспилотника - РИА Новости, 21.08.2024

Силы ПВО под Москвой сбили еще два беспилотника

Под Москвой отражена атака еще двух БПЛА, летевших на столицу, на месте падения обломков, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр Сергей... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T03:21

2024-08-21T03:21

2024-08-21T03:54

специальная военная операция на украине

москва

безопасность

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московская область (подмосковье)

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сергей собянин

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Под Москвой отражена атака еще двух БПЛА, летевших на столицу, на месте падения обломков, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.Ранее в среду Собянин сообщал об уничтожении летевшего на Москву беспилотника в городском округе Подольск."В городском округе Подольск силами ПВО отражена атака еще двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", — написал Собянин.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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москва, безопасность, россия, московская область (подмосковье), подольск, сергей собянин