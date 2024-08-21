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Силы ПВО под Москвой сбили еще два беспилотника - РИА Новости, 21.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:21 21.08.2024 (обновлено: 03:54 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/pvo-1967447589.html
Силы ПВО под Москвой сбили еще два беспилотника
Силы ПВО под Москвой сбили еще два беспилотника - РИА Новости, 21.08.2024
Силы ПВО под Москвой сбили еще два беспилотника
Под Москвой отражена атака еще двух БПЛА, летевших на столицу, на месте падения обломков, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр Сергей... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T03:21
2024-08-21T03:54
специальная военная операция на украине
москва
безопасность
россия
московская область (подмосковье)
подольск
сергей собянин
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Под Москвой отражена атака еще двух БПЛА, летевших на столицу, на месте падения обломков, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.Ранее в среду Собянин сообщал об уничтожении летевшего на Москву беспилотника в городском округе Подольск."В городском округе Подольск силами ПВО отражена атака еще двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", — написал Собянин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия
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москва, безопасность, россия, московская область (подмосковье), подольск, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Москва, Безопасность, Россия, Московская область (Подмосковье), Подольск, Сергей Собянин
Силы ПВО под Москвой сбили еще два беспилотника

Собянин: ПВО сбила в округе Подольск еще два летевших на Москву беспилотника

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Под Москвой отражена атака еще двух БПЛА, летевших на столицу, на месте падения обломков, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Ранее в среду Собянин сообщал об уничтожении летевшего на Москву беспилотника в городском округе Подольск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"В городском округе Подольск силами ПВО отражена атака еще двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", — написал Собянин.
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваБезопасностьРоссияМосковская область (Подмосковье)ПодольскСергей Собянин
 
 
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