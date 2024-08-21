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Силы ПВО отразили атаку летевшего на Москву беспилотника
Силы ПВО отразили атаку летевшего на Москву беспилотника - РИА Новости, 21.08.2024
Силы ПВО отразили атаку летевшего на Москву беспилотника
ПВО в городском округе Подольск отразила атаку летевшего на Москву БПЛА, на месте падения обломков, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T03:07
2024-08-21T03:07
2024-08-21T03:27
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. ПВО в городском округе Подольск отразила атаку летевшего на Москву БПЛА, на месте падения обломков, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале."Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - написал он.На месте ЧП, по его словам, работают специалисты экстренных служб.
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Специальная военная операция на Украине, Москва, Безопасность, Московская область (Подмосковье), Россия, Подольск, Сергей Собянин
Силы ПВО отразили атаку летевшего на Москву беспилотника
Силы ПВО в Подольске отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву