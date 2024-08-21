Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО отразили атаку летевшего на Москву беспилотника - РИА Новости, 21.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:07 21.08.2024 (обновлено: 03:27 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/pvo-1967446834.html
Силы ПВО отразили атаку летевшего на Москву беспилотника
Силы ПВО отразили атаку летевшего на Москву беспилотника - РИА Новости, 21.08.2024
Силы ПВО отразили атаку летевшего на Москву беспилотника
ПВО в городском округе Подольск отразила атаку летевшего на Москву БПЛА, на месте падения обломков, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T03:07
2024-08-21T03:27
специальная военная операция на украине
москва
безопасность
московская область (подмосковье)
россия
подольск
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961298732_0:0:3031:1706_1920x0_80_0_0_3e99701f9a734140325b1b9c43504031.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. ПВО в городском округе Подольск отразила атаку летевшего на Москву БПЛА, на месте падения обломков, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале."Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - написал он.На месте ЧП, по его словам, работают специалисты экстренных служб.
https://ria.ru/20240821/samolet-1967446287.html
москва
московская область (подмосковье)
россия
подольск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961298732_140:0:2869:2047_1920x0_80_0_0_3341929dda444f095a475449c796eb01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, безопасность, московская область (подмосковье), россия, подольск, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Москва, Безопасность, Московская область (Подмосковье), Россия, Подольск, Сергей Собянин
Силы ПВО отразили атаку летевшего на Москву беспилотника

Силы ПВО в Подольске отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов ЗРК "Стрела -10"
Боевая работа расчетов ЗРК Стрела -10 - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчетов ЗРК "Стрела -10". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. ПВО в городском округе Подольск отразила атаку летевшего на Москву БПЛА, на месте падения обломков, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
"Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - написал он.
Самолет Як-52 - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Модернизированный Як-52 доработают для борьбы с беспилотниками
03:03
На месте ЧП, по его словам, работают специалисты экстренных служб.
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваБезопасностьМосковская область (Подмосковье)РоссияПодольскСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала