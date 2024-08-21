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В Брянской области уничтожили еще восемь беспилотников
В Брянской области уничтожили еще восемь беспилотников - РИА Новости, 21.08.2024
В Брянской области уничтожили еще восемь беспилотников
Еще восемь БПЛА самолетного типа уничтожены в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T02:37
2024-08-21T02:37
2024-08-21T02:37
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брянская область
александр богомаз
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Еще восемь БПЛА самолетного типа уничтожены в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Ранее губернатор сообщил об уничтожении за час семи БПЛА над регионом. "Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Еще восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, работают оперативные и экстренные службы.
https://ria.ru/20240820/ssha-1967408831.html
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брянская область, александр богомаз, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Россия, Безопасность
В Брянской области уничтожили еще восемь беспилотников
Богомаз: в Брянской области уничтожили еще восемь БПЛА самолетного типа