https://ria.ru/20240821/pvo-1967444642.html

В Брянской области уничтожили еще восемь беспилотников

В Брянской области уничтожили еще восемь беспилотников - РИА Новости, 21.08.2024

В Брянской области уничтожили еще восемь беспилотников

Еще восемь БПЛА самолетного типа уничтожены в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T02:37

2024-08-21T02:37

2024-08-21T02:37

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

россия

безопасность

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Еще восемь БПЛА самолетного типа уничтожены в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Ранее губернатор сообщил об уничтожении за час семи БПЛА над регионом. "Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Еще восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, работают оперативные и экстренные службы.

https://ria.ru/20240820/ssha-1967408831.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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брянская область, александр богомаз, россия, безопасность