Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области уничтожили еще восемь беспилотников - РИА Новости, 21.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:37 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/pvo-1967444642.html
В Брянской области уничтожили еще восемь беспилотников
В Брянской области уничтожили еще восемь беспилотников - РИА Новости, 21.08.2024
В Брянской области уничтожили еще восемь беспилотников
Еще восемь БПЛА самолетного типа уничтожены в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T02:37
2024-08-21T02:37
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932590496_0:114:3086:1850_1920x0_80_0_0_be53601e4ee12239f37103f86b26d40e.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Еще восемь БПЛА самолетного типа уничтожены в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Ранее губернатор сообщил об уничтожении за час семи БПЛА над регионом. "Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Еще восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, работают оперативные и экстренные службы.
https://ria.ru/20240820/ssha-1967408831.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932590496_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_746ffefb4d257f3176b1c2e45a2569bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, александр богомаз, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Россия, Безопасность
В Брянской области уничтожили еще восемь беспилотников

Богомаз: в Брянской области уничтожили еще восемь БПЛА самолетного типа

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Еще восемь БПЛА самолетного типа уничтожены в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор сообщил об уничтожении за час семи БПЛА над регионом.
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
"Флаг на лацкане": в США раскрыли, кто вторгся в Курскую область
Вчера, 19:37
"Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Еще восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он.
Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, работают оперативные и экстренные службы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала